ΕΟΚ για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στα φιλικά και το Ευρωμπάσκετ: Ανύπαρκτο θέμα, το δημιούργησαν κύκλοι κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα»

Γιάννης Αντετοκούνμπο Εθνική Μπάσκετ

«Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της εθνικής μας ομάδας» λέει η ΕΟΚ

Θέση για τα όσα γράφτηκαν σχετικά με την συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά της Εθνικής αλλά και στο Eurobasket πήρε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Η ομοσπονδία τονίζει ότι όλα όλα γράφτηκαν ήταν ψέματα. Σημειώνει δε ότι κάποιοι κύκλοι και παράκεντρα δημιούργησαν αυτή την κατάσταση γνωρίζοντας ότι όσα έγραφαν και έλεγαν ήταν ψέματα. 

Θυμίζουμε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αγωνιστεί στα έως τώρα φιλικά της Ελλάδας αφού δεν είχε λυθεί το θέμα της ασφάλειάς του, με την ΕΟΚ να διαρρέει ότι είχε δώσει τα χρήματα και η καθυστέρηση οφείλονταν στους Μπακς. 

Ο Γιάννης πάντως θα αγωνιστεί στο Ακρόπολις και στα παιχνίδια της Τετάρτης (20/8) με Λετονία και της Παρασκευής (22/8) με την Ιταλία. 

Η θέση της ομοσπονδίας μπάσκετ της Ελλάδας 

«Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική γράφτηκε αυτές τις ημέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα» και γνώριζαν πολύ καλά πώς όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα.

Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς, αυτό ήταν είναι άλλο ένα δείγμα πως κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική για να μεταφέρουν την τοξικότητά τους στο μπάσκετ».

