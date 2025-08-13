ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Εθνική Μπάσκετ: Ούτε και με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η 14αδα του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Πέμπτης

Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arena.

Ούτε και σε αυτό το φιλικό θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα της ασφάλειάς του την ώρα που σε  δύο εβδομάδες ξεκινάει το Eurobasket. Πάντως την Τετάρτη (13/8) προπονήθηκε για πρώτη φορά με την ομάδα και αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. 


Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

