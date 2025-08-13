Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε το Παρί-Τότεναμ για τον τελικό του Super Cup Ευρώπης
Στο «Bluenergy Stadium» στο Ούντινε (22:00 Mega και Cosmote Sport 1) Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ θα «μονομαχήσουν» για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της νέας σεζόν
Ο μεγάλος τελικός του UEFA Super Cup τραβάει όλα τα βλέμματα στο σημερινό (13/8) τηλεοπτικό μενού
Στις 22:00 στο «Bluenergy Stadium» στο Ούντινε της Ιταλίας, Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ θα «μονομαχήσουν» για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της νέας σεζόν, μια κούπα που καμιά τους δεν έχει στην τροπαιοθήκη της. Οι Πρωτευουσιάνοι θέλουν να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν την περασμένη σεζόν, κατακτώντας το τρεμπλ, ενώ οι «Σπερς» να αποδείξουν πως η Παρί είναι φαβορί μόνο στα χαρτιά.
Η μετάδοση του τελικού θα γίνει τόσο από την ελεύθερη συχνότητα του Mega, όσο και από το Cosmote Sport 1.
Νωρίτερα, στις 20:00, η Εθνική μας ομάδα βόλεϊ ανδρών υποδέχεται την αντίστοιχη της Βόρειας Μακεδονίας στο Ρέντη, με στόχο να πάρει τουλάχιστον 2 σετ για να κατακτήσει την πρωτιά στον προκριματικό όμιλο του Ευρωβόλεϊ 2026. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ3.
Να σημειώσουμε πως την ίδια ώρα (20:00) αγωνίζεται και η Εθνική μπάσκετ U16, απέναντι στη Φινλανδία, για τις θέσεις 9-12 του Eurobasket U16, με κάλυψη από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
