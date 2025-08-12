Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Μίλτος Τεντόγλου: Με άλμα στα 8.05μ έμεινε στη 2η θέση στη Βουδαπέστη - Βίντεο
Μίλτος Τεντόγλου: Με άλμα στα 8.05μ έμεινε στη 2η θέση στη Βουδαπέστη - Βίντεο
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έχασε την πρώτη θέση από τον Γερμανό Σιμόν Μπατζ που πήδηξε στα 8.07μ
Την 2η θέση στο μήκος στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου.
Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πήδηξε στα 8.05μ και έχασε την πρώτη θέση από τον Γερμανό Σιμόν Μπατζ ο οποίος έκανε άλμα στα 8.07μ.
Ο Τεντόγλου ξεκίνησε από τα 7.81μ και με την 2η προσπάθειά του πήδηξε στα 7.94μ. Στο 3ο άλμα προσγειώθηκε στα 8.05μ ενώ ήταν άκυρο το 4ο.
Στο 5ο είχε 7.66μ και στο 6ο πάλεψε να ξεπεράσει το 8.07μ (το είχε κάνει από την 2η προσπάθεια ο Γερμανός) αλλά δεν τα κατάφερε.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πήδηξε στα 8.05μ και έχασε την πρώτη θέση από τον Γερμανό Σιμόν Μπατζ ο οποίος έκανε άλμα στα 8.07μ.
Ο Τεντόγλου ξεκίνησε από τα 7.81μ και με την 2η προσπάθειά του πήδηξε στα 7.94μ. Στο 3ο άλμα προσγειώθηκε στα 8.05μ ενώ ήταν άκυρο το 4ο.
Στο 5ο είχε 7.66μ και στο 6ο πάλεψε να ξεπεράσει το 8.07μ (το είχε κάνει από την 2η προσπάθεια ο Γερμανός) αλλά δεν τα κατάφερε.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα