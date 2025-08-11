Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ολυμπιακός: Έπιασε δουλειά ο Φουρνιέ και ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν - Βίντεο
Ο Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε τις ατομικές του προπονήσεις στη Γαλλία, για να είναι έτοιμος ενόψει της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό
Η νέα αγωνιστική περίοδος πλησιάζει και ο Εβάν Φουρνιέ φόρεσε τα… αθλητικά του και πάτησε παρκέ.
Ο Γάλλος σταρ που υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028, μπορεί να μην βρέθηκε στην προεπιλογή της Γαλλίας για το προσεχές Eurobasket – εξαιτίας ενός προβλήματος στον αστράγαλο – ωστόσο άφησε τις διακοπές του και πάτησε παρκέ για να προπονηθεί στη χώρα του λίγες βδομάδες πριν ξεκινήσει την προετοιμασία με τους ερυθρόλευκους.
Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο παρκέ του Insep (Ινστιτούτο μπάσκετ στη Γαλλία) για ασκήσεις ενδυνάμωσης κι όχι μόνο προκειμένου να είναι στο επιθυμητό επίπεδο.
