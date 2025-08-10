Ανοίγει σήμερα η ποδοσφαιρική σεζόν στην Αγγλία - Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας διεκδικούν το Κομιούνιτι Σιλντ

Με το, που θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα (10/8, 17:00), «ανοίγει η αυλαία» της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην. Το φετινόστημοιάζει να είναι μια αναμέτρηση με φαβορί και αουτσάιντερ, καθώς η κυπελλούχοςτουυποδέχεται -ως τυπικά γηπεδούχος- την πρωταθλήτριατουστο «ναό του ποδοσφαίρου», το Γουέμπλεϊ. Μοναδικός στόχος των δύο «μονομάχων» είναι, φυσικά, να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, ωστόσο μόνο ένας από αυτούς θα... πανηγυρίσει στο τέλος του αγώνα.Σε κάθε περίπτωση, όποιος κι αν είναι ο νικητής, θα διαδεχθεί στη λίστα των τροπαιούχων τη, η οποία κατέκτησε το περυσινό Κομιούνιτι Σιλντ, επικρατώντας στα πέναλτι της... μισητής «συμπολίτισσας»Το Κομιούνιτιθα αποτελέσει το επίσημο ντεμπούτο στη νέα σεζόν για τις δύο ομάδες, με τηνς να έχει φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη αγωνιστική περίοδος μετά τη σεζόν 2011-12 που δεν θα αγωνίζεται στην Πάλας ο (πρώην αρχηγός)ο οποίος αποχώρησε από τους «αετούς» μετά από 13 χρόνια, ύστερα από τη λήξη του συμβολαίου του. Ο 35χρονος αμυντικός ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχε απομείνει από την ομάδα της σεζόν 2012-13, η οποία «ανέβηκε» στην Premier League από την Championship. Έτσι, οείναι πλέον ο μόνος παίκτης που παραμένει στο ρόστερ της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος έχει αγωνιστεί με την ομάδα στη Β΄ κατηγορία.Από πλευράς της, αυτή είναι η πρώτη σεζόν μετά την αγωνιστική περίοδο 2015-16 που οι «κόκκινοι» δεν θα έχουν στο δυναμικό τους τον, ο οποίος μετακόμισε το καλοκαίρι στη. Επίσης, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20 η Λίβερπουλ δεν θα έχει στη σύνθεσή της τον αδικοχαμένο, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου, ενώ, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του, ο σύλλογος αποφάσισε να αποσύρει το νούμερο 20 που φορούσε ο Πορτογάλος από όλες τις ομάδες του, συμπεριλαμβανομένων αυτής των γυναικών και αυτών στις ακαδημίες του. Έτσι, είναι λογικό οι «ρεντς», οι οποίοι δαπάνησαν έναν... πακτωλό χρημάτων για να φέρουν στο «Άνφιλντ» παίκτες όπως οικαι, να θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο, για να το αφιερώσουν στον 28χρονο εκλιπόντα.Την τροπαιοθήκη τηςκοσμούντου Κομιούνιτι Σιλντ (ή Τσάριτι Σιλντ, όπως ονομαζόταν παλιότερα), καθώς οι «κόκκινοι» μοιράστηκαν τον τίτλο το 1964, το 1965, το 1977, το 1986 και το 1990, αφού οι αναμετρήσεις για το τρόπαιο του... υπερπρωταθλητή έληξαν ισόπαλες. Οι «ρεντς» έχουν εμφανιστεί συνολικά 24 φορές στο Κομιούνιτι Σιλντ, ενώ έδωσαν για τελευταία φορά το «παρών» στην αναμέτρηση το 2022, όταν νίκησαν 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Λέστερ (σ.σ. το Γουέμπλεϊ θα φιλοξενούσε την επόμενη ημέρα τον τελικό του EURO των γυναικών).Από την πλευρά της, ημετράει αντίστροφα για να μετάσχει για πρώτη φορά στο Κομιούνιτι Σιλντ, καθώς το Κύπελλο Αγγλίας που κατέκτησαν πέρυσι οι «αετοί» ήταν ο πρώτος «μεγάλος» τίτλος στην υπεραιωνόβια ιστορία του λονδρέζικου συλλόγου.Στο Κομιούνιτι Σιλντ οι προπονητές επιτρέπεται να κάνουν μέχρι έξι αλλαγές, αντί για τις πέντε που γίνονται συνήθως, ενώ, εάν οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες μετά τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί κατευθείαν στα πέναλτι, χωρίς να παιχθεί παράταση.ΑΠΕ - ΜΠΕ