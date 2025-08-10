Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Αθλητικές μεταδόσεις Κυριακής: Πού θα δείτε το φιλικό μπάσκετ Ελλάδα - Ισραήλ και το Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας
Αθλητικές μεταδόσεις Κυριακής: Πού θα δείτε το φιλικό μπάσκετ Ελλάδα - Ισραήλ και το Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας
Συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική ενόψει Eurobasket, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φιλικά συλλόγων της Super League
Το νέο φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής ενόψει Eurobasket με αντίπαλο το Ισραήλ, τα φιλικά συλλόγων της Super League και ο τελικός του Community Shield στην Αγγλία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας ξεχωρίζουν στο σημερινό τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Καρλσρούη Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 2ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership
15:30 Novasports Prime Άγιαξ – Τέλσταρ Eredivisie
17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Σερβία Διεθνής Φιλικός Αγώνας
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ FA Community Shield 2025
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης Φιλικός Αγώνας
18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Φιλικός Αγώνας
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ WNBARegularSeason
20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Τοντέλα Liga Portugal
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Καρλσρούη Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 2ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership
15:30 Novasports Prime Άγιαξ – Τέλσταρ Eredivisie
17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Σερβία Διεθνής Φιλικός Αγώνας
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ FA Community Shield 2025
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης Φιλικός Αγώνας
18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Φιλικός Αγώνας
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ WNBARegularSeason
20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Τοντέλα Liga Portugal
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα