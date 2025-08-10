Αθλητικές μεταδόσεις Κυριακής: Πού θα δείτε το φιλικό μπάσκετ Ελλάδα - Ισραήλ και το Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας
SPORTS
Συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική ενόψει Eurobasket, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φιλικά συλλόγων της Super League

Το νέο φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής ενόψει Eurobasket με αντίπαλο το Ισραήλ, τα φιλικά συλλόγων της Super League και ο τελικός του Community Shield στην Αγγλία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας ξεχωρίζουν στο σημερινό τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Καρλσρούη Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 2ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership

15:30 Novasports Prime Άγιαξ – Τέλσταρ Eredivisie

17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Σερβία Διεθνής Φιλικός Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ FA Community Shield 2025

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης Φιλικός Αγώνας

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Φιλικός Αγώνας

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ WNBARegularSeason

20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Τοντέλα Liga Portugal




