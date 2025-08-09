Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μπακαγιόκο για ΠΑΟΚ: «Πήγε άσχημα εκεί, οι άνθρωποι που τον διοικούν δεν είχαν δίκιο»
Ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο μίλησε στη Mundo Deportivo σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ
Ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Mundo Deportivo, μίλησε για τη θητεία του στον Δικέφαλο του Βορρά.
Ο Γάλλος χαφ απέφυγε να ασκήσει κριτική στον σύλλογο, όμως χαρακτήρισε τη γενικότερη εμπειρία του ως «άσχημη», εξαιτίας των ατόμων που βρίσκονται στη διοίκηση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπακαγιόκο:
Περνάς ένα ασυνήθιστο καλοκαίρι, καθώς βρέθηκες χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή σου από τον ΠΑΟΚ. Πώς το αντιμετωπίζεις;
«Πάντα ευχαριστώ τον Θεό και πιστεύω ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι θέμα μοίρας. Μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω σε μεγάλες ομάδες και ξέρω ότι μου ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό. Είμαι έτοιμος για αυτό».
Προπονείσαι με ερασιτεχνική ομάδα ή μόνος σου;
«Έχω δύο προσωπικούς προπονητές, έναν με τον οποίο ξεκίνησα στον κόσμο του ποδοσφαίρου και με τον οποίο κάνω προπόνηση στο γήπεδο, όπως συνηθίζουν οι μέσοι, και έναν άλλο με τον οποίο κάνω γυμναστική».
Πώς ήταν η εμπειρία σου την περασμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα;
«Πήγε άσχημα, αλλά πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό σε όλα. Δεν θέλω να επικρίνω τον σύλλογο, αλλά οι άνθρωποι που τον διοικούν δεν είχαν δίκιο. Είναι μια μεγάλη ιστορία, οπότε ας πούμε απλώς ότι ήταν απλώς μέρος του ταξιδιού μου.»
