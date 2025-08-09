Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Εθνική μπάσκετ και Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Εθνική μπάσκετ και Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα με φιλικές αναμετρήσεις, διεθνείς διοργανώσεις και κορυφαία παιχνίδια σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις για τους φίλους των σπορ
To φιλικό της Εθνικής μπάσκετ ανδρών με τη Σερβία στην Κύπρο και το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/08/2025):
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 1ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον-Ρέξαμ EFL Championship
16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας
17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Ντέρμπι EFL Championship
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
19:45 Novasports Prime Φέγενορντ – Μπρέντα Eredivisie
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Νταντί Scottish Premiership
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/08/2025):
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 1ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον-Ρέξαμ EFL Championship
16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας
17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Ντέρμπι EFL Championship
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
19:45 Novasports Prime Φέγενορντ – Μπρέντα Eredivisie
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Νταντί Scottish Premiership
20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Σερβία Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ
21:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Σάλκε Bundesliga 2
22:00 Novasports Prime PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
22:00 COSMOTE SPORT 8 HDOktagon 2025 74 (Τσεχία, Οστράβα)
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ Liga Profesional Clausura
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αρούκα – Άβες Liga Portugal
21:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Σάλκε Bundesliga 2
22:00 Novasports Prime PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
22:00 COSMOTE SPORT 8 HDOktagon 2025 74 (Τσεχία, Οστράβα)
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ Liga Profesional Clausura
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αρούκα – Άβες Liga Portugal
Ειδήσεις σήμερα:
Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη της Γάζας: «Θα την απελευθερώσουμε από τη Χαμάς», λέει ο Νετανιάχου
Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στον Λευκό Οίκο: «Ο Τραμπ σε έξι μήνες έκανε ένα θαύμα»
Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στην Ανατολική Αττική: Νέο 112 για εκκένωση των περιοχών Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι
Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη της Γάζας: «Θα την απελευθερώσουμε από τη Χαμάς», λέει ο Νετανιάχου
Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στον Λευκό Οίκο: «Ο Τραμπ σε έξι μήνες έκανε ένα θαύμα»
Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στην Ανατολική Αττική: Νέο 112 για εκκένωση των περιοχών Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα