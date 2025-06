Η Ρεμπέκα Μασαρόβα θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στα προκριματικά του Berlin Tennis Open . Ο αγώνας της Ελληνίδας τενίστριας με την No 114 της παγκόσμιας κατάταξης, που εκπροσωπεί πλέον την Ελβετία, έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (14/6). Όποια εκ των δύο προκριθεί στον δεύτερο και τελευταίο γύρο των προκριματικών, θα βρει στον δρόμο της την Κυριακή (15/6) τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην επικεφαλής του ταμπλό Άνα Καλίνσκαγια και την Έλα Σάιντελ.Το head to head της Σάκκαρη με τη ΜΑσαρόβα είναι 1-1, με την Ελληνίδα να έχει επικρατήσει στα τρία σετ στη φάση των «32» της Μαδρίτης το 2023 και να γνωρίζει οδυνηρή ήττα (2-0) λίγους μήνες μετά στον πρώτο γύρο του US Open.Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (16/6), με τη Σάκκαρη να χρειάζεται δύο νίκες για να φτάσει έως εκεί.