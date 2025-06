«Βελιγράδι και Αθήνα φαβορί για το Final Four 2026 της Euroleague», λένε δημοσιεύματα

Η συμφωνία για το Άμπου Ντάμπι

Η Αθήνα και το Βελιγράδι είναι οι δύο πόλεις - φαβορί για το Final Four του 2026.Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BasketNews, μετά το φετινό Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, το πιο κρίσιμο τριήμερο της νέας σεζόν αναμένεται να επιστρέψει ξανά σε ευρωπαϊκό έδαφος.Μάλιστα, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, οι δύο πόλεις που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τα βασικά φαβορί για να φιλοξενήσουν το Final Four είναι η Αθήνα και το Βελιγράδι!Η τελευταία φορά όπου πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα ήταν το 2007 στο ΟΑΚΑ, όταν και ο Παναθηναϊκός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ στη Σερβία έγινε δύο φορές κατά το παρελθόν.Αρχικά το 2018 και πιο πρόσφατα το 2022.Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα παρουσιάζονται και μερικοί όροι που ισχύον για τα μελλοντικά Final Four. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζοντας πως έχει υπάρξει συμφωνία για 1+2 event, αναλόγως με το πως θα κριθεί το φετινό, με το Άμπου Ντάμπι να παραμένει πιθανός προορισμός του Final Four για το 2027 και το 2029.