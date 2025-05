Μπαρτζώκας: Μοναδικός μας στόχος η κατάκτηση της Euroleague, στον Ολυμπιακό όλοι είμαστε περαστικοί

Κλείσιμο

Το βράδυ του Σαββάτου (17/5) βρέθηκε ανάμεσα στον κόσμο του Ολυμπιακού στην εξέδρα του ΟΑΚΑ και πανηγύρισε ως φίλος της ομάδας το Κύπελλο που κέρδισε το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ.Σε λίγες ημέρες καλείται ως προπονητής να οδηγήσει τον μπασκετικό Ολυμπιακό στον τελικό του Final-4 της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι. Γιώργος Μπαρτζώκας που έχει φάει με το κουτάλι τα Final-4 αλλά διψάει για άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα (τη 2η του) μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον στόχο στο Άμπου Ντάμπι, το ρόστερ, την προετοιμασία, την Μονακό του Σπανούλη, τους προέδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο αλλά και για την αγάπη του για τον σύλλογο."Είναι πάντα μια ευχάριστη αίσθηση, αλλά κάθε φορά διαφορετική αφού είναι διαφορετικές και οι ομάδες. Είναι άλλο πράγμα να πηγαίνεις πχ στο Final 4 με την Λοκομοτίβ Κουμπάν ξέροντας ότι η ομάδα έχει ήδη ξεπεράσει τον εαυτό της και άλλο με τον φετινό Ολυμπιακό που έχει μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Η προσέγγιση δεν είναι ποτέ ακριβώς η ίδια, επειδή ακριβώς δεν ήταν ίδια και τα επίπεδα πίεσης πάνω από την εκάστοτε ομάδα. Αλλες φορές μπορεί να έρχεται το συναίσθημα ότι τα καταφέραμε, κι άλλες, όπως φέτος ας πούμε, ότι τώρα ξεκινάμε. Σε κάθε περίπτωση επικεντρώνεσαι αποκλειστικά στο πώς θα κερδίσεις το πρώτο ματς"."Λέει 100%. Λέει ότι είναι μια ομάδα κοιτάζει ψηλά και είναι συνειδητοποιημένη σχετικά με την δυναμική της. Που απέδειξε παράλληλα ότι είχε μεγάλη σταθερότητα μέσα στη χρονιά και αυτό για μένα φαίνεται από τις 11 εκτός έδρας νίκες, που ήταν και ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Δηλαδή, ότι είναι μια ομάδα που δεν καταλαβαίνει από έδρες ή από δυσκολίες (γιατί ταυτόχρονα είχε και πολλές δυσκολίες από τους τραυματισμούς φέτος), αλλά ξέρει να συνεχίζει και να παίρνει αυτό που θέλει. Ολοι έλεγαν πριν τη σειρά με τη Ρεάλ στα πλέι οφ ότι ήταν η δυσκολότερη δυνατή διασταύρωση λόγω της κλάσης της αντιπάλου, της εμπειρίας, του "know how" που έχουν από μεγάλα παιχνίδια. Το γεγονός ότι τελικά κερδίσαμε 3-1 κάνοντάς το να φανεί ως κάτι φυσιολογικό ήταν μια επιβεβαίωση του πόσο σταθεροί είμαστε όλη τη χρονιά, αλλά και πόσο ψηλό είναι το ταβάνι μας"."Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά είναι ένα γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Final 4 με την μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με τις άλλες τρεις ομάδες. Η πίεση αυτή θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, όμως αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο κι εμείς απολύτως έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Ολυμπιακός και πίεση είναι έννοιες ταυτόσημες, άλλωστε κι όταν εκπροσωπείς αυτόν τον σύλλογο πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να σηκώσεις το βάρος του. Από κει και πέρα μια ομάδα μειώνει το στρες και την πίεση που έχει, όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή είναι σημαντικό το να έχουμε στις προπονήσεις περισσότερους παίκτες υγιείς, να δουλεύουμε καλά -όπως κάνουμε τις τελευταίες μέρες- να βλέπουμε ότι όλοι είναι συγκεντρωμένοι, προσέχουν το σώμα τους, τη ζωή τους, προετοιμάζονται πνευματικά κοκ. Πιστεύω, λοιπόν ότι ένας καλός τρόπος να αποφύγεις την πίεση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας είναι να είσαι προετοιμασμένος, να μην νιώθεις ότι πηγαίνεις στην τύχη".Ναι, νιώθω καλύτερα από άλλες χρονιές. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου, τίποτα δεν μπορεί να σε τρομάξει. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να κάνω προβλέψεις, μαντεψιές ή να μιλάω με απόλυτη σιγουριά για το αποτέλεσμα, αλλά μου αρκεί που νιώθω σίγουρος για την αξία της ομάδας μου, που ξέρω ότι είναι σε καλό δρόμο, πώς προπονείται, πώς αντιδρά στα εύκολα και τα δύσκολα όλη τη χρονιά, το πνεύμα που έχει σφυρηλατήσει. Αυτά είναι αντικειμενικά δεδομένα που προσφέρουν ασφάλεια, ηρεμία και κυρίως την πεποίθηση ότι θα πας εκεί και θα παλέψεις με καλά εφόδια"."Δεν πιστεύω ότι είναι κλισέ, γιατί πολλά εξαρτώνται από το πώς θα βρεθούν αυτές οι ομάδες το συγκεκριμένο διήμερο. Και το πώς θα βρεθούν δεν εξαρτάται πάντα από την προετοιμασία τους. Εξαρτάται συχνά από την πνευματική και σωματική κόπωση και τη διαχείρισή της, τους τραυματισμούς ή την φόρμα των παικτών που έχουν επιστρέψει πρόσφατα από τραυματισμούς. Το μομέντουμ και οι συγκυρίες πάντα παίζουν ρόλο στον αθλητισμό. Πάρτε για παράδειγμα τους Σέλτικς, οι οποίοι κέρδισαν στο Game 3 με εμφατικό τρόπο, στο Game 4 μέχρι το ημίχρονο είχε χαθεί η μπάλα και ξαφνικά παθαίνει αχίλλειο ο Τέιτουμ..."."Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή ότι με βάση το μπάσκετ που παίζουμε, το οποίο σταθερά μας έχει δώσει προκρίσεις σε Final Four, δύο φορές πρώτη θέση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάποια ρεκόρ που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, θα ήταν ιδανικό να επιβραβευτεί με μια Ευρωλίγκα. Επαναλαμβάνω, όμως, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει. Συχνά χρειάζεσαι και την τύχη, γιατί χωρίς αυτή δεν γίνεται, αλλά τελικά σε ένα τόσο μεγάλο δείγμα αγώνων, δεν μπορείς να την επικαλεστείς"."Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το μπάσκετ γενικά είναι ένα, τουλάχιστον όπως παίζεται στην Ευρώπη. Πιστεύω πάρα πολύ στο ότι πρέπει να χτίσεις μια φιλοσοφία κι αυτή η φιλοσοφία να μεταδίδεται με σταθερότητα, τόσο από εκείνους που τη διδάσκουν, όσο και από αυτούς που τη διδάσκονται. Δηλαδή, να μην αλλάζεις πολλά πρόσωπα κι επίσης να χτίζεις συνήθειες και ρουτίνες, οι οποίες θα σε πάνε μέχρι το τέρμα της διαδρομής. Άρα λοιπόν, ναι μεν είναι διαφορετική η προσέγγιση γιατί π.χ, στην regular season μπορείw να διορθώσεις πράγματα, αλλά κι εκεί θεωρητικά παίζεις από τον Οκτώβριο τελικούς, παιχνίδια που τελικά αποδεικνύονται πάρα πολύ κρίσιμα. Αν ας πούμε στη μία ή δύο νίκες διαφορά κρίνεται η 1η θέση με την 8η, τελικά παίζουν ρόλο και τα παιχνίδια του Οκτωβρίου. Στα playoffs φυσικά μία κακή σου μέρα έχει πολύ λιγότερο περιθώριο να σώσεις την κατάσταση. Στο Final Four δεν έχει καθόλου, το λάθος δεν διορθώνεται. Γενικά το να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον σταθερότητας, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο ανεξαρτήτως φάσης της διοργάνωσης, σου δίνει ηρεμία, αυτοπεποίθηση και συνήθως σε πάει ψηλά"."Δεν μπορείς να είσαι αιθεροβάμων το 2025. Είναι αφελές να πιστεύεις ότι όλα περνούν από το χέρι σου. Εγώ λέω ότι το μπάσκετ ήταν πάντα άθλημα των παικτών και το γεγονός αυτό ισχυροποιείται σε παιχνίδια που κρίνουν προκρίσεις και τίτλους. Από την άλλη, όποιος υποβαθμίζει τη σημασία του προπονητικού τιμ, της προπονητικής κατεύθυνσης, δεν ξέρει για ποιο άθλημα μιλάμε. Είναι το δεύτερο άθλημα σε τακτική μετά το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, με την έννοια ότι κάθε επίθεση μπορεί να επιλεγεί από τον προπονητή ή σε κάθε άμυνα να επιλεγεί η τακτική της, τι θα παίξεις με βάση τις μελέτες το σκάουτινγκ κλπ. Φυσικά και οι παίκτες παίζουν και κρίνουν τα παιχνίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει -δεν το λέω για τον εαυτό μου, το λέω για όλους- αυτή τη στιγμή βλέπεις διαφορετικές προπονητικές προσεγγίσεις σε όλη την Ευρωλίγκα. Μπορείς να αναγνωρίσεις σε μια ομάδα ποιος είναι ο προπονητής της, από τον τρόπο που παίζει"."Βεβαίως, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να νιώθουν καλά οι πιο επιδραστικοί παίκτες σου".