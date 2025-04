Super League 2: Έμεινε ζωντανή η Καλαμάτα, 3-1 την Ηλιούπολη- Τεσσάρα ο Πανιώνιος - Δείτε γκολ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d9gm160hnsm9)

Η τελευταία αγωνιστική (4/5)

Καλαμάτα - Αιγάλεω

Κηφισιά - Ηλιούπολη

ΡΕΠΟ: ΚηφισιάΑναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής των Play Out του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:Αστέρας Τρίπολης Β’ - Παναργειακός 3-2Παναχαϊκή - ΑΕΚ Β’ 1-0ΡΕΠΟ: ΧανιάPlay Off (8η Αγωνιστική)1.Κηφισιά 40 (23)-7αγ.---------------------------------2.Καλαμάτα 38 (22)-7αγ.3.Πανιώνιος 30 (17)-8αγ.4.Αιγάλεω 15 (12)-7αγ.5.Ηλιούπολη 13 (10)-7αγ.*Σε παρένθεση οι βαθμοί με τους οποίους ξεκίνησαν οι ομάδες τα Play Off.6.Χανιά 22 (9)-7αγ.7.Παναχαϊκή 21 (7)-7αγ.8.Αστέρας Τριπ. Β’ 17 (8)-7αγ.--------------------------------9.ΑΕΚ Β’ 16 (10)-8αγ.10.Παναργειακός 16 (8)-7αγ.*Σε παρένθεση οι βαθμοί με τους οποίους ξεκίνησαν οι ομάδες τα Play Out.