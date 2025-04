Euroleague: Σήμερα ο αγώνας Ρεάλ-Μπάγερν για να μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλο στα playoffs

Τα ζευγάρια των playoffs

Ολυμπιακός – Ρεάλ ή Μπάγερν

Φενέρμπαχτσε – Παρί

Παναθηναϊκός – Εφές

Μονακό – Μπαρτσελόνα

Έφτασε η ώρα για να μάθει ο Ολυμπιακός ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τη Μπάγερν (21:45, Novasports Prime) στο τελευταίο ματς του play in και ο νικητής του ζευγαριού, θα κοντραριστεί με την ομάδα του Μπαρτζώκα σε σειρά best of five.Οι Μαδριλένοι δεν κατάφεραν κόντρα στην Παρί και ηττήθηκαν στην έδρα τους. Έτσι θα έχουν άλλη μια ευκαιρία για να συνεχίσουν στη Euroleague. Από την πλευρά τους οι Βαυαροί άντεξαν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και επικράτησαν στην παράταση μέσα στη Γερμανία.Από τη Βασίλισσα της Ευρώπης αμφίβολοι είναι οι Φερνάντο και Εντιαγιέ. Στον αντίποδα δεν θα αγωνιστεί ο Ντα Σίλβα. Λίγες ώρες έμειναν για να βρεθεί ο αντίπαλος των ερυθρόλευκων στα playoffs. Έφτασε η ώρα να ολοκληρωθούν το παζλ των playoffs της Euroleague.Πηγή: gazzetta.gr