Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες των Playoff και Playout της Super League

Οι αγώνες για τα play off () και τα play out της, οι αναμετρήσεις για τα play off τηςκαι το ντέρμπιγια τη, ξεχωρίζουν στις τηλεοπτικές αθλητικές επιλογές.13:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League14:30 Novasports Premier League Έβερτον – Άρσεναλ Premier League14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λούτον – Λιντς Sky Bet EFL Championship14:30 Mega Play Ολυμπιακός – Πανιώνιος Α1 Γυναικών Πόλο15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Αλαβές Ισπανικό Πρωτάθλημα15:00 ΣΚΑΪ Κηφισιά – Πανιώνιος ΓΣΣ Greek Super League 2 2024-202515:00 ΣΚΑΪ Hybrid Ηλιούπολη – Αιγάλεω Super League 216:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μόντσα – Κόμο Serie A 2024-2516:00 Action 24 ΑΕ Ψυχικού – ΑΟ Μυκόνου Elite League16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2025 Ποδηλασία16:30 Novasports Extra 2 Μπόχουμ – Στουτγκάρδη Γερμανικό Πρωτάθλημα