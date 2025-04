Super League: Πρεμιέρα για τα play off στις θέσεις 5-8 και τα play out - Ντέρμπι παραμονής και Ευρώπης

ΟΦΗ - Ατρόμητος



Το πρόγραμμα της πρεμιέρας σε play offs και play out

Με τέσσερις αγώνες κάνει αγωνιστικό restart το Σάββατο η κατηγορία της Super League σε αναμετρήσεις που αφορούν στην πρεμιέρα για τις θέσεις 5-8 αλλά και τη διαδικασία των play out.Από τα τέσσερα αυτά παιχνίδια ξεχωρίζει το Αστέρας AKTOR - Άρης (κυρίως λόγω Άρη αλλά και επειδή ο αντίπαλός του είναι ο Αστέρας, γεγονός που οδηγεί σε μία δυνατή... μονομαχία) αλλά υπάρχουν και άλλα τρία άκρως ενδιαφέροντα ματς: το ΟΦΗ - Ατρόμητος, το Athens Kallithea - Βόλος και το Παναιτωλικός - Λεβαδειακός.Από αυτούς τους 4 αγώνες το ΟΦΗ - Ατρόμητος και το Αστέρας - Αρης είναι στο περιθώριο των play offs για τις θέσεις 5-8 και οι άλλοι 2 για τα play out. Το πρόγραμμα σε play offs και play out για το Σαββατοκύριακο έχει ήδη γνωστοποιηθεί (εδώ και μέρες).Με τον Ζανελάτο να επανέρχεται στην αποστολή του ΟΦΗ και τον Γκονθάλεθ να βρίσκεται κανονικά σε αυτήν θα αντιμετωπίσει ο ηρακλειώτικος σύλλογος τον Ατρόμητο. Off είναι ο Λιούις αλλά και ο Ναούμοφ. Η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (29/3, 16:30) έχει χτυπητές απουσίες. Εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Γιουμπιτάνα και οι Καρλίτος - Ουάρντα λόγω ενοχλήσεων.Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Aστέρα AKTOR για το ματς με τον Άρη. Μοναδική απουσία για τον τεχνικό των Αρκάδων, Σάββα Παντελίδη, είναι ο τιμωρημένος Φάνης Τζανδάρης.Ο Άρης από την άλλη ολοκλήρωσε και αυτός την προετοιμασία του για την πρεμιέρα των play offs με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Στην αποστολή της ομάδας της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκονται οι Βέλεθ, Σίστο και Φρίντεκ οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.Το πρώτο εκ των δύο σαββατιάτικων αγώνων για τα play out. Η αποστολή της Athens Kallithea για τον αγώνα με το Βόλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (29/3, 18:30) έγινε γνωστή από την Παρασκευή. Σε αυτήν μέσα είναι ο Βαλμπουενά και εκτός οι Πασαλίδης, ΜακΓκάρι, Τζιάνι και Ισιμά Μιρέν. Για τον Βόλο από την άλλη υπάρχουν απουσίες. Εκτός αποστολής για τους Βολιώτες θα είναι οι Κόβατς, Κουτσίδης και Ντε Καμπς.Πρεμιέρα στα play out και για τους Παναιτωλικό και Λεβαδειακό. Στον Παναιτωλικό εκτός θα είναι οι τιμωρημένοι Σιέλης - Τετέι καθώς και οι Ντίας, Μπελεβώνης, Λομόνακο λόγω ενοχλήσεων. Ο ισχυρός άνδρας του Παναιτωλικού, Φώτης Κωστούλας, από την άλλη μετέφερε προς τους παίκτες πως θα μοιραστούν έξτρα πριμ εφόσον παραμείνουν στην 9η θέση και μετά την ολοκλήρωση των play out, δίνοντας έτσι στα «καναρίνια» ένα επιπλέον κίνητρο.Ο δε Λεβαδειακός έχει και απουσίες αλλά και επιστροφές. Εκτός αποστολής έμειναν οι Τσοκάι, Κωστή, Βέρμπιτς και Μακάνιο και ενώ επιστρέφουν οι Γιαννιώτας, Εραμούσπε και Μορέιρα.16.30: ΟΦΗ - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)18.30: Athens Kallithea - Βόλος (COSMOTE SPORTS TV 2)