Super League: Πέφτει η αυλαία της κανονικής διάρκειας, όλα τα ματς την ίδια ώρα

Ολυμπιακός - ΟΦΗ



Άρης - ΑΕΚ

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Κλείσιμο

Athens Kallithea - ΠΑΟΚ

Η 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Stoiximan Super League λαμβάνει χώρα σήμερα (9/3) με όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται στις 19:00 και τις ομάδες να ετοιμάζονται για τα play off και τα play out που θα ακολουθήσουν.Ο Ολυμπιακός θέλει να συνδυάσει τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυσή του με νίκη που θα τον διατηρήσει τουλάχιστον στο +5 στην κορυφή απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα play off της ζώνης «5-8».Στον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Όρτα. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Κωστούλας λόγω τραυματισμού όπως και οι Ελ Καμπί και Ντάνι Γκαρθία, ενώ τιμωρημένος είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς. Η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Στάμενιτς, Βέλντε, Όρτα, Τσικίνιο, Έσε, Πάλμα, Παπακανέλλος, Λόλης, Μουζακίτης και Γιάρεμτσουκ.Ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Σίλβα και Χατζηθεοδωρίδη, ενώ εκτός παραμένει ο τραυματίας Ζανελάτο. Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Ναούμοφ, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λιούις, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπρεσάν, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπάκιτς, Νέιρα, Φούντας, Άλβαρες, Ριέρα, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Νους, Γιουνγκ και Σαλσέδο.Ο Άρης, ο οποίος θα συμμετέχει στα play off της ζώνης «5-8» όντας σίγουρα πέμπτος, υποδέχεται τη 2η ΑΕΚ, η οποία καίγεται για τη νίκη μετά τις δύο σερί ήττες από τον Ολυμπιακό.Στον Άρη ο Ντιαντί έμεινε εκτός και τη θέση του στην αποστολή παίρνει ο Σαμόρα, ενώ επιστρέφουν οι Μόντσου και Μάγιο, όπως αναμενόταν, από τιμωρία και τραυματισμό αντίστοιχα. Εκτός παραμένουν και οι Βέλεθ, Σίστο και Κέρκεζ. Η αποστολή: Κουέστα, Σίντκλεφ, Μάγιο, Μοντόγια, Μεντίλ, Φρίντεκ, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Νταρίντα, Σιφουέντες, Μόντσου, Πάρντο, Σαβέριο, Σπίκιτς, Ντούντου, Σαμόρα, Κουάισον, Μορόν, Φετφατζίδης.Η ΑΕΚ δεν ανακοινώνει ποτέ αποστολές πριν τα παιχνίδια της. Δεδομένες είναι οι απουσίες των τιμωρημένων Γιόνσον, Πινέδα και Μάνταλου. Ο Περέιρα ταξίδεψε με την ομάδα, έχοντας χάσει το τελευταίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού ο Μαρσιάλ, ενώ εκτός παρέμενε ο τραυματίας Οντουμπάτζο το τελευταίο διάστημα.Ο Ατρόμητος κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό, με τους Περιστεριώτες να προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα play off της ζώνης «5-8» και τους «πράσινους» μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη τους επί της Φιορεντίνα να χρειάζονται το τρίποντο στη μάχη που θα ακολουθήσει στα play off για τη 2η θέση τουλάχιστον.Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Τσιγγάρα, Τσακμάκη και Χουτεσιώτη. Η αποστολή του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Σάλτας, Αθανασίου, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Μπρόρσον, Μουντές, Κίνι, Πομόνης, Ουεντραόγκο, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Καλοσκάμης, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Ουάρντα, Καρλίτος, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τζοβάρας, Τσαντίλας.Στην αποστολή του Παναθηναϊκού δεν βρίσκονται ο Κώτσιρας που τραυματίστηκε στο ματς με την Φιορεντίνα, ο Μλαντένοβιτς που έχει δηλωθεί γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες, αλλά και οι Μπακασέτας και Πάλμερ Μπράουν. Στον αντίποδα επιστρέφουν Γεντβάι και Πελίστρι. Η αποστολή των πρασίνων: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Σιώπης, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.Για τον ίδιο λόγο στοχεύει στο τρίποντο στη Λεωφόρο και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοντράρεται με την Athens Kallithea, η οποία μάχεται στην ουρά για την αποφυγή του υποβιβασμού.Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Πασαλίδη και στους γνωστούς τραυματίες Τζιάνι και ΜακΓκάρι, οι οποίοι έχουν τεθεί νοκ άουτ, λόγω θλάσης. Η αποστολή της Athens Kallithea: Πάντος, Γκέλιος, Μαενπά, Μεχίας, Καινούργιος, Μανθάτης, Σοΐρι, Τσιβελεκίδης, Ισιμά Μιρέν, Ματίγια, Ντεμέτριους, Εντιαγέ, Μεταξάς, Μουγκέ, Μερκάτι, Μεγιάδο, Λεμπόν, Αλφαρέλα, Λουκίνας, Βρακάς, Βαλμπουενά.