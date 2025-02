Super League 2: Πρεμιέρα με ντέρμπι Ηρακλής- ΑΕΛ και Καλαμάτα - Πανιώνιος στα play off ανόδου

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ-ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΛΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΑΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣΡΕΠΟ: ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΡΕΠΟ: ΑΕΛ1. ΑΕΛ 24 (48)2. Ηρακλής 18 (36)3. ΠΑΣ Γιάννινα 16 (31)4. Μακεδονικός 14 (27)5. Καμπανιακός 13 (26)*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩΡΕΠΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΑΙΓΑΛΕΩ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΡΕΠΟ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣΡΕΠΟ: ΑΙΓΑΛΕΩ4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩΡΕΠΟ: ΚΗΦΙΣΙΑ5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΗΦΙΣΙΑΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1. Κηφισιά 23 (45)2. Καλαμάτα 22 (43)3. Πανιώνιος 17 (34)4. Αιγάλεω 12 (23)5. Ηλιούπολη 10 (20)*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.Στα Play Out ισχύει ακριβώς το ίδιο με τα Play Off format και μόλις ολοκληρωθούν και στους δύο ομίλους, θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα υποβιβαστούν, αφού θα πέσουν η 9η και η 10η κάθε group. Ωστόσο προκύπτει μία σημαντική παράμετρος, καθώς οι Β’ Ομάδες ναι μεν «χάνουν» την κατηγορία αλλά θα πρέπει να αντικατασταθούν την επόμενη σεζόν από άλλη αντίστοιχη.Ετσι εάν κάποια από τις τρεις Β’ βρεθεί, μετά και την ολοκλήρωση των Play Out, σε μία από τις δύο τελευταίες θέσεις του Ομίλου της ναι μεν θα υποβιβαστεί αλλά το 2025/26 θα αντικατασταθεί από άλλη Β’ ΠΑΕ (σ.σ. ανάλογα με την κατάταξη στο πρωτάθλημα των «μικρών» της SL) και αυτόματα επειδή θα πρέπει να πέσουν δύο από κάθε όμιλο την SL2 στη Γ’ Εθνική, θα υποβιβαστεί και ο αμέσως από πάνω σύλλογος.Για παράδειγμα εάν κάποια Β’ Ομάδα τερματίσει 9η ή 10η στο group της θα πέσει και ο 8ος , ενώ αν π.χ. στο Νότο που συμμετέχουν ΑΕΚ Β’ και Αστέρας Aktor Β’ βρεθούν εκείνες στην 9η και 10η θέση θα αντικατασταθούν από άλλες Β’ ΠΑΕ της SL και παράλληλα θα πέσουν στη Γ’ ο 7ος και ο 8ος, όπως θα προκύψουν ύστερα από τα Play Out.Στην πρεμιέρα του Βορρά ο Διαγόρας Ρόδου θα υποδεχθεί τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, ενώ η Νίκη Βόλου την Καβάλα. Στο Νότο ο Παναργειακός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ Β' και τα Χανιά την Παναχαϊκή.Το πρόγραμμα των Play Out του Βορρά1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΟΚ ΒΡΕΠΟ: ΔΙΑΓΟΡΑΣ3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣΠΑΟΚ Β-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥΡΕΠΟ: ΚΑΒΑΛΑ4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΠΑΟΚ ΒΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΚΑΒΑΛΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣΠΑΟΚ Β-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥΡΕΠΟ: ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥΗ βαθμολογία των Play Out του Βορρά6. Νίκη Βόλου 11 (21)7. ΠΑΟΚ Β' 10 (20)8. Διαγόρας 8 (16)9. Καβάλα 6 (12)10. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 4 (8)Το πρόγραμμα των Play Out του Νότου1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ ΒΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΡΕΠΟ: ASTERAS B AKTOR2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΕΚ Β-ΧΑΝΙΑΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ASTERAS B AKTORΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣASTERAS B AKTOR-ΑΕΚ ΒΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ASTERAS B AKTORΑΕΚ Β-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΡΕΠΟ: ΧΑΝΙΑ5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣASTERAS B AKTOR-ΧΑΝΙΑΡΕΠΟ: ΑΕΚ ΒΗ βαθμολογία στα Play Out του Νότου6. ΑΕΚ Β' 10 (19)7. Χανιά 9 (17)8. Αστέρας Τρίπολης Β' 8 (15)9. Παναργειακός 8 (15)10. Παναχαϊκή 7 (14)*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ομάδες στην κανονική διάρκεια.1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή: 23 Φεβρουαρίου2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή 2 Μαρτίου3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή 9 Μαρτίου4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή 16 Μαρτίου5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή: 23 Μαρτίου6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή: 30 Μαρτίου7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή 6 Απριλίου8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή 13 Απριλίου9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή 27 Απριλίου10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κυριακή 4 Μαΐου