Κύπελλο Ελλάδας: Όλα τα βλέμματα στη ρεβάνς μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναχαϊκή – ΟΦΗ 17:00ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30Ολυμπιακός - ΠαναθηναϊκόςΠρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025 (σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΠΟ στις 6 Δεκεμβρίου)Path 1: Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ vs ΠαναχαϊκήPath 2: Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚΣάββατο 17 Μαΐου 2025Νικητής Path 1 - Νικητής Path 2