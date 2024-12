Ραμάτ Γκαν - ΑΕΚ 95-84: Δυσκόλεψε η πρωτιά για την Ένωση - Βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d68a68hq6yxt)

Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ κόντρα στη Ραμάτ Γκαν. Η ομάδα του Σάκοτα δεν ήταν αυτή που έπρεπε στην Τσεχία και ηττήθηκε με 95-84 (έχασε και τη διαφορά του πρώτου ματς). Έτσι πήγε στο 3-2, με τους νικητές να φτάνουν στο 2-3.Πλέον η πρωτιά δυσκόλεψε πολύ για την ΑΕΚ, ειδικά σε περίπτωση που η Βόννη νικήσει τη Ρίγα γιατί η Ένωση θα θέλει νίκη με 20+ πόντους στη Sunel Arena κόντρα στους Γερμανούς για να είναι πρώτη. Αλλά υπάρχει πλέον κίνδυνος να χάσει και τη δεύτερη θέση σε περίπτωση που χάσει η ΑΕΚ απο τη Βόννη τελευταία αγωνιστική και η Ραμάτ Γκαν νικήσει τη Ρίγα. Αν βγει τρίτη θα έχει μειονέκτημα έδρας στο play in σε σειρά best of three.Για τη Βασίλισσα 17 πόντους είχε ο Χέιλ, ενώ ο Κουζμίνσκας μέτρησε 13. Από την άλλη πλευρά 24 είχε ο Στίβενς και ο ΜακΚόλουμ είχε 23 με 7 κλεψίματα.Ο Μάιλς κατάφερε να δώσει αέρα 8 πόντων στην Ραμάτ Γκαν για το 20-12. Η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά στο ματς και είχε προβλήματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Όμως όσο περνούσαν τα λεπτά στο δεκάλεπτο, βρήκε τις λύσεις και... εκτέλεσε τους Ισραηλινούς πίσω από το τρίποντο. Με τρία σερί τρίποντα, ένα από τον Ομπιέσε και δύο κολλητά από τον Χαμπ ισοφάρισε 26-26 στο τέλος της περιόδου.Με το τρίποντο του Κουζμίνσκας, η ΑΕΚ έκανε το 37-38 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Λιθουανός με σουτάκι μέσης απόστασης έγραψε το 40-41, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Στίβενς συνέχισε να πληγώνει την ΑΕΚ και έκανε το 44-43 φτάνοντας τους 16 πόντους.Ο Άριελ μείωσε σε 51-52 με τρίποντο στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Στίβενς έφτασε τους 20 πόντους και έκανε το 55-58 στο 26'. Ο Γκρέι κάρφωσε εντυπωσιακά για το 55-62 της Ένωσης. Ο Χέιλ έκανε εξαιρετική τρίτη περίοδο και με δύο βολές έκανε το 59-65 στο 28'.