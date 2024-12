Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας έγινε «400άρης» κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε μια δραματική νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα με 90-89 το βράδυ της Τρίτης (03/12) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Κώστας Σλούκας έβαλε το λιθαράκι του με 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε ένα παιχνίδι που έγραψε ιστορία.

MR. 400! 🤩☘️



Kostas Sloukas becomes the fourth player in EuroLeague history to play in 400 games, WOW! 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/20Upk8fubp