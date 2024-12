O ΛεΜπρόν κάνει «διάλειμμα» από τα social media: Ανακοίνωσε πως κλείνει προσωρινά τους λογαριασμούς του

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ανακοίνωσε ότι θα απομακρυνθεί προσωρινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού δημοσίευσε μια ανάρτηση που επικρίνει την «αρνητική» κάλυψη του αμερικανικού αθλητικού Τύπου.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑