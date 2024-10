Κώστας Σλούκας: Η αποθέωση της EuroLeague για τη μεγάλη εμφάνιση στο Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε συνέχεια στο σπουδαίο «διπλό» επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη με μια νέα μεγάλη εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού για την Stoiximan GBL.

Big night for Sloukas in Istanbul on R4 ☘️@Paobcgr pic.twitter.com/rWDdXgcoHE