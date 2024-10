Χάμαρμπι - Τζουργκάρντεν: Χάος στο σουηδικό ντέρμπι - Επεισόδια, διακοπή και αίτημα εκκένωσης από την αστυνομία!

Χαμός στη Σουηδία, όπου το ντέρμπι ανάμεσα στην Τζουργκάρντεν και τη Χάμαρμπι στιγματίστηκε από επεισόδια. Η ευρωπαϊκή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League βρέθηκε να χάνει με 2-0 στην έδρα της Χάμαρμπι και οι οπαδοί της στο 76΄ προκάλεσαν τη διακοπή του αγώνα, πετώντας φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά από περίπου 50 λεπτά διακοπής, η σουηδική αστυνομία διέταξε την εκκένωση του γηπέδου ως απαράβατο όρο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, ωστόσο οι γηπεδούχοι οπαδοί, που δεν είχαν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους και η τύχη του ματς εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα.

The derby between Hammarby and Djurgården has been paused because of bangers and pyrotechnics in the stands. pic.twitter.com/I5k9QoG4QJ