Ζαφείρης: «Ανυπομονώ να αγωνιστώ στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ»

Ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν βασικός για 80 λεπτά στην πρεμιέρα της Σλάβια Πράγας στη φάση των ομίλων του Europa League, όπου η ομάδα του νίκησε τη Λουντογκόρετς με 0-2. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός που πρόσφατα χρίστηκε διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, είναι πλέον έτοιμος για την αναμέτρηση της Σλάβια κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.





Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d4foq1r7soll)

❤️ How do you spell love? – 𝐙𝐚𝐟𝐢

🤍 You don't spell it, you feel it. – 𝐌𝐨𝐣𝐦𝐚 pic.twitter.com/dkEYDnu9fR