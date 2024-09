Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Περισσότεροι από 35.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στο Καλλιμάρμαρο- Αποθεώθηκαν Αταμάν, Ομπράντοβιτς – Βίντεο, φωτογραφίες

Θρύλοι στο Καλλιμάρμαρο

Το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε από λαμπερές παρουσίες για το 6ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», προσθέτοντας αίγλη σε αυτή τη μοναδική βραδιά. Στις εξέδρες βρέθηκαν σπουδαίες προσωπικότητες του μπάσκετ και του αθλητισμού, με κορυφαίους εκπροσώπους τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ Βαγγέλη Γαλατσόπουλο, τον Ευθύμη Ρεντζιά, τον ηγέτη της Ευρωλίγκας Ντέγιαν Μποντίρογκα, τον τεράστιο Στόγιαν Βράνκοβιτς, τον Κώστα Τσαρτσαρή, αλλά και τον «μύθο» του Παναθηναϊκού Δημήτρη Διαμαντίδη.

Εκτός από τις μπασκετικές μορφές, τη δική του λάμψη στη βραδιά πρόσθεσε και ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Κριστόφ Βαζέχα, που παρευρέθηκε στην μεγάλη γιορτή των «πράσινων».





Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δίπλα, δίπλα με τον Κριστόφ Βαζέχα.







Στη μεγάλη γιορτή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ξεχώρισε η παρουσία της κυρίας Δέσποινας Γιαννακοπούλου. Δίπλα της βρέθηκαν ο πρόεδρος της FIBA, Σεΐχης Σαούντ Αλί Αλ Θανί, και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο θρυλικός προπονητής της Παρτιζάν, και μία από τις πλέον αγαπητές φιγούρες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά την είσοδό του στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο «Ζοτς», ο άνθρωπος που έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες στους «πράσινους», αποθεώθηκε από τις δεκάδες χιλιάδες φιλάθλων που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, που διατηρούν βαθιά αγάπη και σεβασμό για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ανυπομονούσαν για αυτή τη στιγμή. Παρά την ενημέρωση της ΚΑΕ ότι οι πύλες του σταδίου θα άνοιγαν στις 17:00, οι οπαδοί δεν μπορούσαν να περιμένουν και άρχισαν να συγκεντρώνονται πολύ νωρίτερα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Η επιστροφή των μπασκετικών αγώνων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με την παρουσία περισσοτέρων των 35.000 φίλων του Παναθηναϊκού και του μπάσκετ, δεν είναι απλά ένας φόρος τιμής στον Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά και μια ευκαιρία να αναβιώσουν οι μνήμες ενός θρυλικού γηπέδου που έγραψε ιστορία στον χώρο του μπάσκετ.

Ο Εργκίν Αταμάν στο Καλλιμάρμαρο: Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρακολουθώντας το πρώτο από τα δύο παιχνίδια του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο έμπειρος τεχνικός παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την πρώην ομάδα του, την Αναντολού Εφές, σε ένα ματς που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η παρουσία του Αταμάν δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που άρχισαν να καταφτάνουν μαζικά στο στάδιο για την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας τους κόντρα στην Παρτίζαν στις 22:00.







Οι φίλαθλοι υποδέχτηκαν τον Τούρκο προπονητή με επευφημίες και ζεστό χειροκρότημα, δείχνοντας την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό του και την προσμονή τους για μια επιτυχημένη χρονιά υπό την καθοδήγησή του.

Από το Καλλιμάρμαρο δε θα μπορούσε να απουσιάζει και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, εμβληματική μορφή των πρασίνων, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο.Η δεύτερη και πιο εντυπωσιακή μέρα του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξεκίνησε με έναν μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας αίσθηση και συγκίνηση στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.Ο Παναθηναϊκός, ως «οικοδεσπότης» της διοργάνωσης, άνοιξε την ιστορική βραδιά με ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στον αείμνηστο ηγέτη του συλλόγου, Παύλο Γιαννακόπουλο.

Παίκτες, προπονητές και ολόκληρα τα επιτελεία τους δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό τους για το ιστορικό σκηνικό που αντικρίζουν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.





Ο προπονητής της Μακάμπι και άλλοτε παίκτης του ΠΑΟ Οντέτ Κάτας.







Το γήπεδο, ντυμένο στα χρώματα του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», προσφέρει μια ξεχωριστή και νοσταλγική ατμόσφαιρα που «κόβει την ανάσα» σε όσους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Ανάμεσα στους εντυπωσιασμένους ήταν και ο αστέρας της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έμεινε άφωνος από την ατμόσφαιρα και την ιδιαίτερη διαμόρφωση του σταδίου. Ο Λάρκιν δεν δίστασε να βγάλει το κινητό του και να απαθανατίσει τη στιγμή, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο, θέλοντας να κρατήσει για πάντα τη μοναδικότητα αυτής της εμπειρίας.

Θερμή υποδοχή για τον Παναθηναϊκό

Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του πολυαναμενόμενου αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν, η αποστολή των «πράσινων» έφτασε στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μόλις έγιναν αντιληπτοί από τους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το γήπεδο για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αποθεώθηκαν με ενθουσιασμό.

Αποθέωση για τον Κώστα Σλούκα

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, κέρδισε ιδιαίτερη προσοχή και αγάπη από τους οπαδούς. Καθώς οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, ο Σλούκας σηκώθηκε, χαιρέτησε τον κόσμο και έδειξε την καρδιά του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα Μακάμπι - Εφές, το Παναθηναϊκό Στάδιο... σηκώθηκε στο πόδι. Περίπου 40.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, ανυπομονώντας για την εμφάνιση της ομάδας τους στον αγώνα με την Παρτιζάν, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά, ζητώντας το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

