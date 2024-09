ΠΑΟΚ: Παρουσίασε τη νέα γκρι εμφάνιση ο Δικέφαλος - Βίντεο

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μια ακόμη από τις εμφανίσεις της φετινής αγωνιστικής περιόδου, μέσω των social media.

Πρόκειται για τη γκρι φανέλα, που έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες που είχαν τα παραδοσιακά χρώματα των πρωταθλητών.

Our colors, our way!



Our Grey Jersey for the season 2024-25 is now available! #PAOK #OurWay #Macron @MacronSports pic.twitter.com/8qV3nxZFSA