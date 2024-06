Ευρωλίγκα σε Σέλτικς: Δεν είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μέχρι να νικήσετε τον Παναθηναϊκό

Οι Μπόστον Σέλτικς κατέκτησαν για 18η φορά στην ιστορία τους το πρωτάθλημα NBA και άφησαν πίσω τους στη σχετική λίστα τους Λος Άντεζλες Λέικερς με τα 17 πρωταθλήματα.



Η ομάδα από την Βοστώνη έγραψε στο «X» ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και αυτό δεν άρεσε στην Euroleague.



