Μεγάλο φινάλε και υπερθέαμα με «κούπες» αποκλειστικά στο Novasports

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, η Premier League, φτάνει στο τέλος της μετά από μία ακόμη συναρπαστική χρόνια και το ενδιαφέρον είναι στα ύψη για τη μάχη του τίτλου. Η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Τότεναμ (14/5, 22:00) στο εξ’ αναβολής ντέρμπι της 34ης αγωνιστικής, ενώ την Κυριακή 19/5 θα διεξαχθεί η 38η και τελευταία αγωνιστική με ταυτόχρονη ώρα έναρξης για όλα τα παιχνίδια στις 18:00 και φυσικά θα μεταδοθούν όλα LIVE από το Novasports. Tα φώτα πέφτουν στους αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ, Άρσεναλ – Έβερτον . Και φυσικά όλη η δραστηριότητα με τις εκπομπές Premier League Kick off και Premier League The Show με τον Άγγελο Στυλιάδη.Στη Bundesliga, στη Ligue 1 και στην Eredivisie ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα και οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις πρωταθλήτριες Λεβερκούζεν, Παρί Σεν Ζερμέν και Αϊντχόφεν να πανηγυρίζουν τον τίτλο, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να δουν κι άλλες συναρπαστικές αναμετρήσεις. Στη LaLiga EA Sports η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχτεί την Αλαβές (14/5, 22:30) και την Κυριακή 20/5 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βιγιαρεάλ (20:00) και φυσικά όλη η επικαιρότητα και όλη η δράση από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.Στην Ιταλία δεσπόζει ο τελικός του Coppa Italia, ανάμεσα στην Αταλάντα, φιναλίστ και του τελικού του UEFA Europa League και στην «Μεγάλη Κυρία», Γιουβέντους (15/5, 22:00) που θα διεξαχθεί στο «Ολίμπικο» της Ρώμης. H ομάδα του Μπέργκαμο θα επιδιώξει να κατακτήσει το 2ο τρόπαιο στην ιστορία απέναντι στη «Βέκια Σινιόρα» που θέλει να προσθέσει το 15ο Κύπελλο στο παλμαρέ της.Παράλληλα, οι λάτρεις του τένις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές μονομαχίες στα κορτ με τα τουρνουά WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia και WTA 500 Internationaux de Strasbourg.Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (14-20/5) έχει ως εξής στο Novasports:14:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Α’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου20:30 LaLiga EA Sports – 36η αγωνιστική: Οσασούνα-Μαγιόρκα Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη21:30 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα22:00 Premier League – 34η αγωνιστική (εξ αναβολής): Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League Άγγελου Στυλιάδη22:30 LaLiga EA Sports: Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη23:00 LaLiga EA Sports: Χιρόνα-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου14:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών Α’ Μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη20:00 Stoiximan Super League Play Offs – 9η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Γιώργου Αργυρόγλου20:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου20:30 LaLiga EA Sports: Σεβίλλη-Κάδιθ Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου20:30 LaLiga EA Sports: Βαγιεκάνο-Γρανάδα Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη21:45 Premier League – 34η αγωνιστική (εξ αναβολής): Μπράιτον-Τσέλσι Novasports4 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου22:00 Premier League – 34η αγωνιστική (εξ αναβολής): Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη22:00 Coppa Italia – Τελικός: Αταλάντα-Γιουβέντους Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου22:00 Ligue 1 – 32η αγωνιστική (εξ αναβολής): Νις-Παρί Σεν Ζερμέν Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα22:00 Ligue 1 – 32η αγωνιστική (εξ αναβολής): Ρενς-Μαρσέιγ Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου22:15 Η Ώρα των πρωταθλητών B’ Μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη23:00 LaLiga EA Sports: Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη23:00 LaLiga EA Sports: Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου23:30 Novasports Football Club Novasports Prime στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο16:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – A’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα20:30 LaLiga EA Sports: Λας Πάλμας-Μπέτις Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου21:30 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – B’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη22:30 LaLiga EA Sports: Αλμερία-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη23:00 LaLiga EA Sports: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη21:30 LaLiga Hypermotion – 40η αγωνιστική Μιραντές-Έλτσε Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου16:00 Super League Κ15 Α’ ημιτελικός Ολυμπιακός - Άρης, Novasports1 & και στο κανάλι του Novasports στο Youtube σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο16:30 Bundesliga – 34η αγωνιστική: Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Ντάρμσταντ Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Μάιντς Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Μπόχουμ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Κολωνία Novasportsextra4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα18:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα18:30 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο20:00 Super League Κ15 Β’ ημιτελικός ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, Novasports1 & και στο κανάλι του Novasports στο Youtube σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου22:00 LaLiga ΕΑ Sports – 37η αγωνιστική: Αλαβές-Χετάφε Novasports Prime σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου14:30 Jupiler Pro League Play Offs – 9η αγωνιστική: Σερκλ Μπριζ-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Novasports2 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη15:30 Eredivisie – 34 αγωνιστική: Άιντχοφεν-Βάαλβαϊκ Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Εξέλσιορ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου15:30 Eredivisie: Άλκμααρ-Ουτρέχτη Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη16:30 2.Bundesliga – 34η αγωνιστική: Αννόβερο-Χόλσταϊν Κίελ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα17:00 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη18:00 Premier League – 38η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου18:00 Premier League: Τσέλσι-Μπόρνμουθ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου18:00 Premier League: Αρσεναλ-Έβερτον Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη18:00 Premier League: Λίβερπουλ-Γουλβς Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου18:00 Premier League: Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη18:00 Premier League: Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη18:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα18:00 Premier League: Λούτον-Φούλαμ Novasports News σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου18:00 Premier League: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα18:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα Novasportsextra2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου19:00 Pre Game Show Άρης-ΠΑΟΚ Novasports Prime19:30 Jupiler Pro League: Άντερλεχτ-Κλαμπ Μπριζ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη20:00 Stoiximan Super League Play Offs – 10η αγωνιστική: Άρης-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Κωστή Μπότσαρη20:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη20:00 LaLiga EA Sports – 37η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου20:00 LaLiga EA Sports: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου20:00 LaLiga EA Sports: Ρεάλ Μπέτις-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη20:00 LaLiga EA Sports: Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη20:00 LaLiga EA Sports: Βαλένθια-Χιρόνα Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη 20:00 LaLiga ΕΑ Sports: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλλη Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη20:00 LaLiga EA Sports: Μαγιόρκα-Αλμερία Novasports News σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου20:00 LaLiga EA Sports: Κάδιθ-Λας Πάλμας Novasportsexra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα20:00 LaLiga EA Sports: Γρανάδα-Θέλτα Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου22:00 Ligue 1 – 34η αγωνιστική: Μετς-Παρί Σεν Ζερμέν Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου22:00 Ligue 1: Λιλ-Νις Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη22:00 Ligue 1: Μονακό-Ναντ Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη22:00 Ligue 1: Λιόν-Στρασμπούρ Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου22:00 Ligue 1: Χάβρη-Μαρσέιγ Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη22:00 Ligue 1: Τουλούζ-Μπρεστ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα22:15 Η Ώρα των πρωταθλητών στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη16:00-20:30 WTA 500 Internationaux de Strasbourg – Φάση των «64» Novasports619:30 Jupiler Pro League: Γκενκ-Αντβέρπ Novasports Start20:00 Monday Football Club Novasports Prime στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο21:30 LaLiga Hypermotion – 40η αγωνιστική Εσπανιόλ - Οβιέδο Novasports121:30 Serie B Play Offs Ανόδου – Ημιτελικός 1ος αγώνας Novasports218:00 Super League K15 Τελικός Novasports Start και στο κανάλι του Novasports στο Youtube