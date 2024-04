Παναθηναϊκός: Στο Μόναχο για να αγκαλιάσει τη 2η θέση

Κλείσιμο

Ένα από τα σημαντικότερα ματς της σεζόν δίνει ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR στη Γερμανία. Οι πράσινοι κοντράρονται με τη Μπάγερν Μονάχου (21:30) για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ψάχνουν τη νίκη για να αγκαλιάσουν τη 2η θέση και φυσικά το πλεονέκτημα έδρας. Με ήττα μπαίνουν σε περιπέτειες ακόμα και για το πλεονέκτημα έδρας και είναι πιθανό να έχουμε ελληνικό εμφύλιο στα play off. Αυτή τη στιγμή είναι στην 5η θέση και στο 21-11 αλλά με ματς λιγότερο και θα επιστρέψει στη 2η αν νικήσει. Οι Βαυαροί είναι 15οι με 13-19.O Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του και δήλωσε πως το μόνο ρεκόρ που τον ενδιαφέρει είναι να πάνε στο Final Four και να πάρουν τον τίτλο. Aπό την άλλη πλευρά ο Λάσο, λογικά θα υπολογίζει στους Αντρέας Ομπστ και ο Ντέβιν Μπούκερ που επιστρέφουν, ενώ τόνισε πως χρειάζονται μια τέλεια εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό.Πάντως ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιμήθηκε τον... Κέντρικ Ναν και εμφανίστηκε και εκείνος με το look του Άλεν Άιβερσον.Τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκος υποδέχεται την Άλμπα (μία από τις χειρότερες ομάδες και φέτος) στο ΟΑΚΑ, άρα το αποψινό ματς αποκτά χαρακτήρα τελικού για την 2η θέση και το πλεονέκτημα έδρας.Περισσότεροι από 3.500 φίλοι των «πρασίνων» αναμένονται στο «BMW Park» το οποίο έχει χωρητικότητα 6.700 θέσεων. Δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς αναμένεται να είναι φίλοι του Παναθηναϊκού.20:45 Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός21:30 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια