Ο Μπαρτζώκας άφησε ελπίδες για Γουόκαπ εν όψει Παναθηναϊκού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαθέτει αρκετούς... πονοκεφάλους ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (14/3 - 19:45, Live στο Gazzetta) για την 29η αγωνιστική της, με τον Τόμας Γουόκαπ και τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος να αποτελούν τους σημαντικότερους εξ αυτών.Ο προπονητής τουμίλησε στις δηλώσεις του σχετικά με την κατάστασή τους και τόνισε πως ο Γουόκαπ θα κάνει υπέρβαση αν αγωνιστεί, κάτι δηλαδή που δε θα γινόταν αν στη θέση του βρισκόταν κάποιος άλλος. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Γουίλιαμς Γκος, με τον Μπαρτζώκα να ελπίζει πως θα τον έχει και εκείνον στη διάθεσή του.Όσα είπε ο Μπαρτζώκας για τους Γουόκαπ και Γουίλιαμς Γκοςκαι ο Γουίλιαμς Γκος, θα προσπαθήσουν σήμερα να κάνουν και οι δύο ομαδική προπόνηση. Χθες δεν έκαναν, έβγαλαν ένα μέρος ατομικό. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στον γιατρό της ομάδας μας και τους φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο μέχρι τις 10-11:00 το βράδυ και σε μέρες ρεπό, για να κάνουν διπλές και τριπλές θεραπείες στον Γουόκαπ.Το διάστρεμμα β’ βαθμού που έχει, απαιτεί περίπου 3 εβδομάδες για να επανέλθεις και ο Τόμας, αν παίξει αύριο, θα παίξει μετά από σχεδόν δέκα μέρες, έχοντας κάνει μεγάλη προσπάθεια και αυτός και οι φυσιοθεραπευτές για να έρθει το πόδι του σε μία νορμάλ κατάσταση. Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά γι’ αυτούς, γιατί είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματίες. Το πόδι του είναι ακόμη πρησμένο και έχει αιμάτωμα, αλλά επειδή μιλάμε για τον Γουόκαπ, ελπίζω ότι θα παίξει. Θα κάνει προσπάθεια στην προπόνηση, δεν είμαι σίγουρος, για οποιονδήποτε άλλον θα σας έλεγα ότι δεν θα έπαιζε. Ο Γκος είναι ίδια κατάσταση ακριβώς, δεν έχει κάνει ομαδική προπόνηση, θα προσπαθήσει σήμερα και ίσως είναι αύριο».Ο γκαρντ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στις 4 Μαρτίου, όταν και ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι. Ο 31χρονος αγωνίστηκε για μόλις 8 λεπτά σε εκείνη την αναμέτρηση και έκτοτε δεν πάτησε παρκέ με τη Βίρτους αλλά και το Λαύριο. Αυτό το διάστημα μέχρι και την Τετάρτη (13/3) δε βρισκόταν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, κάνοντας θεραπείες και όπως ανέφερε ο Μπαρτζώκας θα κάνει τα πάντα για να αγωνιστεί με τους «πράσινους».Ακριβώς δηλαδή δέκα ημέρες μετά τον τραυματισμό του και το διάστρεμμα που υπέστη, πολύ νωρίτερα από τις τρεις εβδομάδες που ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών πως θα έπρεπε να είναι ο χρόνος της αποθεραπείας του.Από κει και πέραείπε:«Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως προφανώς καταλαβαίνουν όλοι. Κυρίως λόγω του ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περιόδου, είχαμε και έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, με ομάδες που έχουν στόχους, για να φτάσουμε να είμαστε με καλές πιθανότητες για τα play off. Κάναμε κατά τη γνώμη μου, τρεις πολύ μεγάλες νίκες, στο Μόναχο, στη Βαλένθια και στο Κάουνας, επίσης πήραμε την Μπολόνια εδώ, που είναι πολύ δύσκολη ομάδα, χωρίς τον Γουόκαπ. Έτσι, τώρα, πάλι έχοντας προβλήματα τραυματισμών, πρέπει να πάρουμε ακόμα μία ομάδα που είναι πάνω στη βαθμολογία από εμάς. Μία πολύ καλή ομάδα, χωρίς αμφιβολία, το αποδεικνύει η θέση της. Βεβαίως, είναι αυταπόδεικτο ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα είναι λοιπόν ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, απαιτητικό, χωρίς οι συνθήκες προετοιμασίας μας να είναι οι καλύτερες, εννοώ με τους τραυματίες. Όμως είμαστε σε μία καλή κατάσταση, πιστεύουμε ότι έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε».«Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ως στόχο το πλεονέκτημα έδρας, δεν έχουμε καν προκριθεί στα play off. Στόχος μας είναι αν είναι δυνατόν να είμαστε στην εξάδα για να αποφύγουμε τα play in, αν δεν το καταφέρουμε αυτό, να είμαστε στην οκτάδα. Αλλά οπωσδήποτε, αν μας προκύψει το πλεονέκτημα έδρας θα το κυνηγήσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς, νομίζω ότι μόνο η Ρεάλ έχει καταφέρει να προκριθεί και μαθηματικά στα play off, είναι πολλά τα παιχνίδια ακόμα. Έξι παιχνίδια, όλα είναι πολύ σημαντικά για όλους. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό ματς, αν ο Παναθηναϊκός μας κερδίσει θα βρεθεί δύο βαθμούς μπροστά, αλλά αν το πάρουμε απλοϊκά, είναι απλά ένα ματς που πρέπει να κερδίσουμε και θα δούμε τι έχουμε μετά».«Και τα δύο ισχύουν. Είναι ζήτημα χημείας της ομάδας να απορροφήσει τους κραδασμούς από μία τέτοια κατάσταση, είναι θέμα χαρακτήρα του παίκτη, να μη δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι πρόβλημα 100% όταν υπάρχουν πολλοί παίκτες που αξίζουν να παίξουν. Έχουμε μία πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή φροντλάιν, αλλά δυστυχώς δεν τους είχαμε ποτέ όλους μαζί. Οπότε ο πονοκέφαλος, ναι μεν είναι ευχάριστος, αλλά δεν μου έχει προκύψει ακόμα, γιατί όταν ήρθε ο Μόουζες, ο Νίκολα ήταν έξω. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ποτέ δε σκέφτομαι τι θα γίνει μετά από έναν μήνα που θα γυρίσει ο Νίκολα, οπότε ας μείνουμε στο τώρα».έχει πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες και καλούς. Φαίνεται από την πορεία που έχει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος, ποτέ δεν το βλέπω έτσι, το βλέπω ότι ο προπονητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί, η ομάδα είναι καλή. Κερδίζουν συνολικά μέσα στη χρονιά, δεν το βλέπω έτσι, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες κλειδιά στον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Ναν είναι ο καλύτερος σκόρερ, αλλά ο Γκριγκόνις κάνει φοβερή χρονιά, ο Σλούκας έχει πάντα την ποιότητα, ο Λεσόρ κάνει κι αυτός πολύ καλή χρονιά, ο Μήτογλου. Δεν μπορώ να πω, ειλικρινά είναι πολύ καλοί παίκτες».«Ήταν ένα παιχνίδι που είχε κριθεί στην άμυνα, επιθετικά εμείς δεν ήμασταν καθόλου καλά, αλλά έχοντας κάποιες σταθερές στην άμυνα, τα καταφέραμε. Νομίζω ότι παίζει πάντα πολύ σημαντικό ρόλο η άμυνα, πόσο σκληρός θα είσαι».«Έχω δει ό, τι έχετε δει κι εσείς. Ότι γινόμαστε με αυτή τη φροντλάιν πιο ευέλικτοι, ίσως λίγο πιο ταχείς και επίσης, δεν ξέρει κανείς ποιος είναι το ”5” και ποιος είναι το ”4”, είναι δύο παίκτες που μπορούν να παίξουν και πρόσωπο και πλάτη, να έχουν ταχύτητα στο transition. Δεν το έκανα επίτηδες, ο Πετρούσεφ τελείωσε το ματς παίρνοντας 4-5 πολύ σημαντικά αμυντικά ριμπάουντ κι ένα επιθετικό, ήταν πολύ κομβικός στο παιχνίδι. Δεν παίρνω από πριν αποφάσεις ότι θα τελειώσει κάποιος, είναι λίγο το ένστικτο και πώς πηγαίνουν τα πράγματα μέσα στο γήπεδο, και φυσικά πώς παίζει ο αντίπαλος».