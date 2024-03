Υπόκλιση Κλοπ στον Γκουαρδιόλα: Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο - Βίντεο

🚨🎙️| Jurgen Klopp: “Pep is the best manager in the world. In my lifetime, he’s the outstanding manager. The way he influenced football.”



“Many trophies won but he behaves like he's never won anything… the desire is outstanding. I see excellence. Pep is definitely that” pic.twitter.com/R6BYHGzrQt — Pubity Sport (@pubitysport) March 8, 2024

Klopp on rivalry with Pep:



"I was never frustrated. I knew about 3000 footballers that were better than me but I still loved the game" pic.twitter.com/AZPmThKkzD — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) March 8, 2024

Klopp actually admitted, “IT MEANS MORE” is our slogan 😂😂😂pic.twitter.com/85Eh45sb8S — Pete (@ManCityOracle) March 8, 2024

We are still assessing the fitness of Ibrahima Konate ahead of Sunday’s clash with Manchester City 👇 #LIVMCI — Liverpool FC (@LFC) March 8, 2024

Η Λίβερπουλ δεν έχει παρά σεβασμό για την αντίπαλό της για τον τίτλο, Μάντσεστερ Σίτι, είπε σήμερα (8/3) ο Γιούργκεν Κλοπ , καθώς υποβάθμισε τη συζήτηση για τα σχόλια του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ πριν από τη σύγκρουση για την κορυφή της Premier League την Κυριακή (10/3).Σε συνέντευξή του στο «FourFourTwo», ο αμυντικός της Λίβερπουλ είπε ότι τα τρόπαια σήμαιναν περισσότερα για τη Λίβερπουλ παρά για τη Σίτι λόγω της οικονομικής κατάστασης και στις δύο ομάδες.