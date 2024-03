Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν για την Euroleague

Κλείσιμο

Παρασκευή 8 Μαρτίου σήμερα και όπως είναι λογικό η δράση στις αθλητικές μεταδόσεις μπαίνει σε ρυθμούς Σαββατοκύριακου.Συγκεκριμένα στα ποδοσφαιρικά, έχουμε εκκίνηση στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, όπως η, ηκαι φυσικά ηΑπό κει και πέρα, πάμε στο μπάσκετ, όπου το μεγάλο ενδιαφέρον πάει στα ματς της Euroleague, όπου οθα υποδεχτεί στοτηδεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το NBA, ενώ υπάρχει δράση και στο βόλεϊ που στο Κύπελλο Γυναικών έχουμε ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.12:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – Ελεύθερες Δοκιμές13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – Ελεύθερες Δοκιμές14:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές15:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Jeddah Corniche Circuit, Practice 3 Μηχανοκίνητα16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Premier Padel Tour 2024 Κατάρ16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League