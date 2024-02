NBA All Star Game: Νικητές οι Πέισερς στο Skill Challenge μετά από ντέρμπι (vids)

Η δράση στοτουέχει αρχίσει, με την πρώτη ημέρα να προσφέρει ήδη εντυπωσιακές στιγμές. Οι παίκτες της οικοδέσποινας ομάδας, δηλαδή των Ιντιάνα Πέισερς (Χαλιμπέρτον, Μάθουριν, Τέρνερ) κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στον διαγωνισμό δεξιοτήτων.Κόντρα στην Team Top Picks των Μπανκέρο, Έντουαρντς, Γουενμπανιάμα και την Team All Stars των Μπαρνς, Μάξι και Γιανγκ, οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να πάρουν την πρώτη θέση, προσφέροντας μάλιστα και εντυπωσιακό θέαμα.Στον πρώτο γύρο, ενώ η Team Top Picks δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά της, η Team All Stars τελείωσε σε χρόνο 1:18 ενώ η Team Pacers το κατάφεραν σε 1:06 και τον Χάλιμπέρτον να κάνει alley oop στον εαυτό του και να καρφώνει.

Στη δεύτερη διαδικασία, η Team Top Picks έμεινε χαμηλά στους 58 πόντους, ενώ ισοπαλία υπήρξε ανάμεσα στην Team All Stars και την Team Pacers με 74 πόντους. Αφού αγωνίστηκαν ξανά οι δύο τους, οι γηπεδούχοι μάζεψαν 92 πόντους αντί 90.Η Team All Stars μπήκε δυνατά στον τρίτο γύρο, βρίσκοντας 33 πόντους, η Team Top Picks 19 ενώ η Team Pacers μόλις 16. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει συνολική ισοβαθμία στους 200 πόντους ανάμεσα στους Pacers και τους All Stars, με τη μάχη να κρίνεται τελικά στο tie breaker και τα σουτ από το κέντρο.Εκεί ο Μάξι ευστόχησε για την Team All Stars στα 58,8 δευτερόλεπτα ενώ η Team Pacers χρειάστηκε 38, με τον Χαλιμπέρτον να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη.