Στέφανος Τσιτσιπάς: Έπαιξε και έχασε φιλικό με τον Τζόκοβιτς - Βίντεο

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη του Australian Open με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να έχουν ταξιδέψει με όνειρα για διάκριση στη Μελβούρνη, στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.



Ο Στέφανος και η Μαρία που έμαθαν και τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα (14/1) έπαιξαν και στο "Night with Novak and Friends" στη Rod Laver Arena που ήταν ένα event με διορανωτή τον Τζόκοβιτς στο κεντρικό κορτ του Australian Open.





Many hands are supposed to make light work, no?



Much respect, as always, to our remarkable wheelchair players!@steftsitsipas • @DjokerNole • @SabalenkaA • @heathdavidson13 • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/Ny8wJD37Uu