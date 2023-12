Αταμάν για το Μονακό - ΠΑΟ ΑKTOR: «Αφού κερδίσαμε τον Ολυμπιακό στην έδρα του, μπορούμε να το κάνουμε με οποιονδήποτε»

Κλείσιμο

Οι Εργκίν Αταμάν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησαν εν όψει της αυριανής εντός έδρας αναμέτρησης με την Μονακό (20/12, 20:00) για την 15η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.Ο προπονητής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Εργκίν Αταμάν, δήλωσε: «Τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσουμε να παίρνουμε και δύσκολες νίκες εκτός έδρας. Μέχρι τώρα έχουμε δύο εκτός έδρας νίκες, με Alba Berlin και ASVEL Villeurbanne. Με όλο τον σεβασμό σε αυτές τις ομάδες, αλλά δεν βρίσκονται σε καλή θέση βαθμολογικά. Αυτά τα δύο παιχνίδια που δίνουμε εκτός έδρας, αρχικά με τη AS Monaco και μετά την Olimpia Armani, είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Για να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ, ειδικά κόντρα στη Μονακό.Η Μονακό έχει παίκτες ικανούς στο σκοράρισμα, όπως ο Τζέιμς, ο Οκόμπο, ο Κέμπα και ο Ντιάλο, αλλά έχουμε κι εμείς καλό ρόστερ. Είναι σημαντικό να είμαστε σκληροί, να σταματήσουμε την επίθεσή τους και στην δική μας επίθεση να παίξουμε χωρίς λάθη».Όσον αφορά τα “κλειδιά” της AS Monaco, ο Αταμάν τόνισε: «Βλέποντας τους αριθμούς, ο Τζέιμς είναι το κλειδί για την επίθεση της Μονακό με 21 πόντους και 5-6 ασίστ ανά αγώνα. Όμως δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε παίκτες όπως ο Ντιάλο, ο Οκόμπο και ο Γουόκερ ή παίκτες στη ρακέτα όπως ο Μοτιεγιούνας. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με όλη την ομάδα της Μονακό, αλλά σίγουρα ο Τζέιμς είναι το κλειδί για την επίθεσή τους».Για την κατάσταση του Γκριγκόνις, ο ίδιος σχολίασε: «Ο Γκριγκόνις έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, αλλά έχουμε διαχειριστεί αυτή την κατάσταση στις προπονήσεις και πιστεύω πως όπως συνέβη και την περασμένη εβδομάδα με τη Villeurbanne θα παίξει».Τέλος, για το πόσο αισιόδοξος αισθάνεται για την εμφάνιση της ομάδας σε τόσο δύσκολα παιχνίδια, ο Αταμάν είπε: «Αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό στην πιο δύσκολη έδρα για εκείνον, τότε μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε».Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είπε, αρχικά: «Είναι μια σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Euroleague και είναι δύσκολο να τον σταματήσεις. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και θα δούμε… Έχασαν το προηγούμενο παιχνίδι και θέλουν τη νίκη, όσο κι εμείς».Στη συνέχεια, στάθηκε σε όσα πρέπει να κάνουν οι πράσινοι προκειμένου να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην AS Monaco: «Πρέπει να εστιάσουμε κυρίως σε εμάς. Να κάνουμε το παιχνίδι μας, να παίζουμε σκληρά, να παίζουμε άμυνα, να τρέχουμε. Αν παίζουμε έτσι, είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσουν».Για τη δική του κατάσταση σχολίασε: «Ναι, είμαι αρκετά καλά για να βοηθήσω την ομάδα».