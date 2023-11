Προκριματικά Euro 2024, Ελλάδα - Γαλλία (21:45, ALPHA)

Η διαδρομή της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Euro 2024 ολοκληρώνεται το βράδυ της Τρίτης (21/11, 21:45) στην OPAP Arena, με αντίπαλο τη φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου (2022) και νικήτρια του προηγούμενου (2018), Γαλλία.

Με τη βαθμοθηρία να εκλείπει, μοναδικό κίνητρο για τα δύο συγκροτήματα είναι το γόητρο: η ελληνική ομάδα να αποδείξει την ποιότητά της απέναντι σε μια παγκόσμια υπερδύναμη, οι «Μπλε» του Ντιντιέ Ντεσάν επειδή θέλουν μετά την Πορτογαλία να είναι η επόμενη ομάδα που θα ολοκληρώσει με το απόλυτο των νικών στα προκριματικά.



Στον 1ο αγώνα στο Παρίσι η Ελλάδα έχασε με 1-0 με τον Ντίνο Μαυροπάνο να δέχεται κόκκινη κάρτα. Η Ελλάδα έμεινε 3η στον όμιλο και θα παίξει τον Μάρτιο αγώνα μπαράζ με το Καζακστάν. Εάν κερδίσει θα συναντήσει την Γεωργία ή το Λουξεμβούργο με τον νικητή να πηγαίνει στο Euro.

