Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Προμηθέας, Βόλος-Άρης, Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και... Ρίβερ Πλέιτ

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Στην Basket League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας, ενώ για την Super League υπάρχει σήμερα τρία ενδιαφέρονται παιχνίδια.Δυνατοί αγώνες βρίσκονται στο πρόγραμμα και στα διεθνή πρωταθλήματα με ματσάρες σε Αγγλία, Ιταλία και Γερμανία. Μέχρι η Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται στο σημερινό πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων.02:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Petronas Grand Prix of Malaysia – 3ες Δοκιμές03:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA03:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Petronas Grand Prix of Malaysia – 3ες Δοκιμές04:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές04:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia – Κατατακτήριες Δοκιμές05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς NBA06:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Petronas Grand Prix of Malaysia – Κατατακτήριες Δοκιμές07:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Petronas Grand Prix of Malaysia – Κατατακτήριες Δοκιμές08:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia – Σπριντ