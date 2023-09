Σάκκαρη: «Ξέρω άνθρωπο με κανάλι στο YouTube που ανεβάζει τις ήττες μου, τώρα δεν μπορώ να περιγράψω την ικανοποίησή μου»

H Μαρία Σάκκαρη έχει δεχτεί πολλές... επιθέσεις από haters στα social media αλλά πάντα προσπαθούσε να κρατάει την ψυχραιμία της.



Έβλεπε στα social media πολλούς λογαριασμούς να την έχουν στοχοποιήση και να την μειώνουν ως άνθρωπο και ως αθλητή.



Πλέον με τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της, αυτόν στην Γουαλαχάρα, στο παλμαρέ της, η Μαρία Σάκκαρη ξέσπασε... Αρχικά μετά την κατάκτηση του τίτλου δήλωσε ότι «βούλωσε» στόματα και επανήλθε με νέες δηλώσεις της στην σελίδα της WTA.

"I play tennis for a living. That's pretty cool. I didn't give myself a chance to enjoy it in the past.



"I told myself, you owe it to yourself to have fun. And this is what happened." 🏆@WTA_insider speaks with Guadalajara champ @mariasakkari after her maiden WTA 1000 title 🗣️