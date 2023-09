US Open Tελικός, Μεντβέντεφ - Τζόκοβιτς (23:15, Eurosport)

Ο Ρώσος όμως του δίνει ένα μάθημα στον τελικό. Τον κερδίζει εύκολα με 3-0! Η αλήθεια είναι ότι το US Open δεν του πάει ιδιαίτερα του Νόλε. Έχει 3 τίτλους, με τελευταίον αυτόν του 2008, και 6 χαμένους τελικούς.Μετά το 2021 δεν έπαιξε για 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη αφού δεν είχε κάνει το εμβόλιο κατά του covid-19 και οι Αμερικανοί δεν του επέτρεπαν την είσοδο στη χώρα.Φέτος επέστρεψε και έφτασε στον τελικό. Στον 10ο του στη Νέα Υόρκη και στον 36ο σε Grand Slam (ρεκόρ). Αυτό που θέλει να κάνει σήμερα (23:00) είναι να κερδίσει το 24ο Grand Slam.Eίναι ήδη ο μοναδικός τενίστας με 23 (22 ο Ναδάλ) και έχασε μια ευκαιρία για το 24ο στο Wimbledon αφού τον κέρδισε ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει επιστρέψει στο Νο1 και θα μείνει εκεί άσχετα με το τι θα γίνει στον τελικό.Εάν τα καταφέρει θα φτάσει στους 96 τίτλους καριέρας και θα πάρει και τα 3 εκατ. δολάρια που δίνει ως έπαθλο η USTA. Απέναντι του έχει τον άνθρωπο που απέκλεισε με υπομονή τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό.Ο Ρώσος τενίστας έχει παίξει ήδη σε 4 τελικούς Grand Slam και έχει μόλις μια νίκη. Αυτή του 2021 στο US Open. To 2019 είχε χάσει στη Νέα Υόρκη από τον Ράφα Ναδάλ ενώ έχει και 2 χαμένους τελικούς στο Australian Open (Ναδάλ, Τζόκοβιτς).Θέλει να κερδίσει τον 21ο τίτλο του και παράλληλα για 6η φορά τον Νόλε. Ο Σέρβος σε 14 παιχνίδια έχει ήδη 9 νίκες. Φέτος έπαιξαν σε Ντουμπάι και Αδελαϊδα και είχαν από μια νίκη.Ο Μεντβέντεφ κερδίσει χάσει θα είναι στο Νο3.