Χρυσή Μπάλα: Με Μέσι, Χάαλαντ αλλά χωρίς τον Ρονάλντο η λίστα των υποψηφίων

Το France Football έκανε γνωστά τα ονόματα της 30άδας ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στην τελική ψηφοφορία της «Χρυσής Μπάλας».



Φαβορί είναι ο Λιονέλ Μέσι και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ενώ εκτός λίστας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Λιονέλ Μέσι που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022 με την Εθνική Αργεντινής έχει ήδη 7 «Χρυσές Μπάλες».

