Πλέι οφ Champions League: Δείτε live την κλήρωση για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Τους αντιπάλους τους στα πλέι οφ του Champions League μαθαίνουν σε λίγη ώρα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, εφόσον φυσικά ξεπεράσουν τα εμπόδια της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και της Μαρσέιγ, αντίστοιχα.

Οι δύο δρόμοι της ΑΕΚ



Οι νταμπλούχοι Ελλάδος θα λάβουν μέρος τόσο στην κλήρωση των play off του Champions League, για την περίπτωση που καταφέρουν να αποκλείσουν την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όσο και σε εκείνη του Europa League για το ενδεχόμενο να μην μπορέσουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Κροατών.



Στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ο αντίπαλος της Ένωσης θα είναι ο νικητής ένος εκ των εξής ζευγαριών:



1) Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μακάμπι Χάιφα



2) Κλάκσβικ – Μόλντε



3) Ράκοφ – Άρης Λεμεσού



Ή η βελγική Άντβερπ που εισέρχεται απευθείας στα play off του Champions League.



Στα play off του Europa League ο αντίπαλος της ΑΕΚ θα προκύψει από μία πιο σύνθετη διαδικασία και θα είναι είτε ο νικητής ενός εκ των παρακάτω ζευγαριών:



1) Ζαλγκίρις Βίλνιους – Χάκεν



2) Κάραμπαγκ – Ελσίνκι



3) Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ



4) Σερίφ Τιρασπόλ – Μπάτε Μπορίσοφ



