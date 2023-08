Ευρωπαϊκές διοργανώσεις: Τι περιμένουν από τις κληρώσεις ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι

Σύσσωμο το top5 του ελληνικού ποδοσφαίρου θα βρίσκεται στις κληρώσεις των Κυπέλλων Ευρώπης που θα διεξαχθούν το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νιόν της Ελβετίας. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης θα δώσουν τις προσεχείς δύο εβδομάδες τις μάχες τους στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης στην οποία η κάθε ομάδα συμμετέχει, ωστόσο, από το μεσημέρι της Δευτέρας θα γνωρίζουν και τι μέλλει γενέσθαι ενόψει της συνέχειας στα play off.Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετάσχουν σε μία μόνο κλήρωση, ενώ για ΑΕΚ και Ολυμπιακό υπάρχουν δύο διαφορετικά σενάρια. Ας τα δούμε, όμως, αναλυτικά.Οι νταμπλούχοι Ελλάδος θα λάβουν μέρος τόσο στην κλήρωση των play off του Champions League, για την περίπτωση που καταφέρουν να αποκλείσουν την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όσο και σε εκείνη του Europa League για το ενδεχόμενο να μην μπορέσουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Κροατών.Στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ο αντίπαλος της Ένωσης θα είναι ο νικητής ένος εκ των εξής ζευγαριών:1) Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μακάμπι Χάιφα2) Κλάκσβικ – Μόλντε3) Ράκοφ – Άρης ΛεμεσούΉ η βελγική Άντβερπ που εισέρχεται απευθείας στα play off του Champions League.1) Ζαλγκίρις Βίλνιους – Χάκεν2) Κάραμπαγκ – Ελσίνκι3) Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ4) Σερίφ Τιρασπόλ – Μπάτε Μπορίσοφ

5) Αστάνα - Λουδογκόρετς1) Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μακάμπι Χάιφα2) Κλάκσβικ – Μόλντε3) Ολίμπια Λιουμπλιάνας - Γαλατασαράι4) Ράκοφ – Άρης Λεμεσού5) Κοπεγχάγη – Σπάρτα ΠράγαςΓια το τριφύλλι τα πράγματα είναι απλά σε ό,τι αφορά στα νέα που περιμένει να ακούσει από την κλήρωση της Δευτέρας. Οι πράσινοι θα συμμετάσχουν σε αυτήν των play off του Champions League για την περίπτωση που προκριθούν απέναντι στην Μαρσέιγ. Τότε, λοιπόν, στο τελευταίο βήμα πριν τα αστέρια, ο αντίπαλός τους θα προκύψει από ένα εκ των εξής δύο ζευγαριών:1) Μπράγκα – Μπράτσκα Τόπολα2) Ρέιντζερς – ΣερβέτΥπενθυμίζεται πως αν οι πράσινοι αποκλειστούν από τους Γάλλους, τότε αυτομάτως θα βρεθούν στη φάση των ομίλων του Europa League.Ο Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ, θα μπει σε δύο κληρώσεις. Αρχικά για τα play off του Europa League και εν συνεχεία για εκείνα του Europa Conference League. Σε περίπτωση που οι ερυθρόλευκοι τα καταφέρουν κόντρα στην Γκενκ, ο αντίπαλός τους στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση θα είναι ένας εκ των:1) Άγιαξ2) Λίντσερ3) Αμπερντίν4) Τσουκαρίτσκι5) Ζόρια Λούχανσκ6) Ουνιόν Σεν ΖιλουάζΟι Πειραιώτες, ωστόσο, θα συμμετάσχουν και στην κλήρωση της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, για το ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τους Βέλγους. Εκεί, θα τραβήξουν αντίπαλο από την ίδια δεξαμενή από την οποία θα το πράξουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στην περίπτωση που οι δύο Θεσσαλονικείς προκριθούν κόντρα σε Χάιντουκ Σπλιτ και Ντιναμό Κιέβου αντίστοιχα. Ο πιθανός αντίπαλος λοιπόν, των τριών ελληνικών ομάδων θα είναι ο νικητής ενός εκ των εξής ζευγαριών:1) Λεχ Πόζναν - Σπάρτακ Τρνάβα2) Ραπίντ Βιέννης - Ντέμπρετσεν3) Χάποελ Μπερ Σεβά - Λέφσκι Σόφιας4) Χιμπέρνιαν - Λουκέρνη5) Ντίλα Γκόρι - ΑΠΟΕΛ6) Μπεσίκτας - Νέφτσι Μπακού7) Τβέντε - Ρίγα8) Β36 Τόρσαβν - Ριέκα9) Αρούκα - Μπραν10) Τσέλιε - Νέμαν Γκρόντνο11) Στεάουα - Νόρτζελαντ12) Λέγκια Βαρσοβίας - Αούστρια Βιέννης13) Ρόζενμποργκ - Χαρτς14) Τομπόλ Κοστανάι - Ντέρι Σίτι15) Άδανα Ντεμίρσπορ - Όσιεκ16) Σέπσι – ΑκτόμπεΉ η ισπανική Οσασούνα, η οποία εισέρχεται απευθείας στα play off ως ανίσχυρη.Υπενθυμίζεται πως οι πρώτοι αγώνες για τα play off του Champions League θα διεξαχθούν το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου με τους επαναληπτικούς στις 29 και 30 του ίδιου μήνα. Όσο για τα πρώτα ματς των play off σε Europa League και Europa Conference League, αναμένεται να διεξαχθούν στις 24 Αυγούστου με τους επαναληπτικούς μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 31 του ίδιου μήνα.