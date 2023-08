Κιλιάν Εμπαπέ: Η Παρί σκέφτεται να καταγγείλει την Ρεάλ στη FIFA για την υπόθεση του Γάλλου

Ενοχλημένη από τις εξελίξεις στην υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ, η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στην FIFA, κυρίως λόγω της στάσης που τηρεί η Ρεάλ Μαδρίτης.



Οι διοικούντες τους πρωταθλητές Γαλλίας, είναι πεπεισμένοί, ότι ο Εμπαπέ και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ήδη ολοκληρώσει μια συμφωνία για υπογραφή το επόμενο καλοκαίρι, οπότε και λήγει το συμβόλαιο του. Σύμφωνα με μερίδα του γαλλικού Τύπου, αυτό όντως ισχύει, ωστόσο, δεδομένων των κανόνων της μεταγραφικής αγοράς, ένας παίκτης στο τέλος του συμβολαίου μπορεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον μελλοντικό νέο του σύλλογο, την 1η Ιανουαρίου και όχι νωρίτερα ή με την συμφωνία του ιδιοκτήτη συλλόγου. Πρόκειται για έναν θεωρητικό κανόνα, που σπάνια γίνεται σεβαστός.

🚨💣 CONFIRMED: PSG are considering filing a formal COMPLAINT to FIFA against Real Madrid for illegally contacting Kylian Mbappé. @marca #rmalive pic.twitter.com/zkGnmxVS9Z