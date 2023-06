Ζιντάν για Εμπαπέ: «Ελπίζω να κερδίσει πολλές φορές την Χρυσή Μπάλα»

"J'espère que Kylian remportera beaucoup de Ballon d'Or. On suit, et on admire 👀"



Dimanche, Zidane est dans Téléfoot pour une interview événement 🚨



Le Ballon d'Or, Mbappé, son avenir, sa vision du foot : entretien de fin de saison avec @saberdesfa, à retrouver dimanche à 11h pic.twitter.com/qJjCRuW15q