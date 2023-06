Μαρινάκης για ναυάγιο στην Πύλο: Απέραντη θλίψη για τον χαμό τόσων αθώων ψυχών

Τη θλίψη του για το ναυάγιο στην Πύλο εξέφρασε με ανάρτησή του στα social media ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ Βαγγέλης Μαρινάκης. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης έκανε repost ανάρτηση του Ολυμπιακού στην οποία τονίζεται ότι «νιώθουμε απέραντη θλίψη για τον χαμό τόσων αθώων ψυχών. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφραστεί κανείς, γι' αυτή την ανείπωτη τραγωδία. Οι σκέψεις μας είναι μαζί με τα θύματα, τους διασωθέντες και τις οικογένειές τους».Σημειώνεται πως η ανάρτηση είναι γραμμένη και στα αγγλικά. «We feel immense sorrow for the loss of many innocent lives. There are no words to describe this unspeakable tragedy. Our thoughts are with the victims, the survivors, and their families.



