Στέφανος Τσιτσιπάς: «Κολλημένος» με την Μπαντόσα - Η στιγμή που... ζει στο κεφάλι του χωρίς ενοίκιο και η απάντησή της

Κλείσιμο

So wholesome! Most memorable moment in my tennis career, no jokes. Lives in my head rent-free 😌 pic.twitter.com/fHIK50LMS6 — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 12, 2023

Με μια φράση, η οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τα αρνητικά συναισθήματα ενός ατόμου προς ένα άλλο, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε κλισέ για τους ερωτευμένους, φρόντισε να δείξει τον έρωτά του για την Πάουλα ΜπαντόσαΜετά τιςκαι το βίντεο από το, ο Στέφανος επανήλθε σήμερα ποστάροντας το βίντεο από τον αγώνα που είχαν δώσει ως αντίπαλοι τον περασμένο ΜάρτιοΕκεί ο Τσιτσιπάς ήταν δίδυμο με την Σάκκαρη και η Μπαντόσα με τον Νόρι με το ελληνικό δίδυμο να επικρατεί με 12-10 και στο φινάλε ο Στέφανος να ααγκαλιάζει χαμογελώντας την Πάολα.Μόνο που το βίντεο συνοδεύονταν από το εξής κείμενο:«Τόσο ευεργετικό! Η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή στην καριέρα μου στο τένις, χωρίς αστεία. Ζει στο κεφάλι μου χωρίς... ενοίκιο».Κι η πρώτη που έσπευσε να απαντήσει ήταν η ίδιαγράφοντας «... αυτή η στιγμή» και προσθέτοντας τα απαραίτητα emoji με μια πράσινη καρδιά.Η συγκεκριμένη φράση (Lives in my head rent-free) επινοήθηκε από τη διάσημη Αμερικανίδα αρθρογράφο Αν Λάντερς (Έπι Λέντερερ το πραγματικό όνομα) η οποία για 5 δεκαετίες εγραψε τη δική της ιστορία στον Τύπο της Αμερικής, με την στήλη της «Ask Ann Landers» (ρωτήστε την Αν Λάντερς).«Το να κρέμεσαι από τη μνησικακία είναι σαν να αφήνεις κάποιον που περιφρονείς να ζει χωρίς ενοίκιο στο κεφάλι σου», ήταν η ακριβής αποτύπωση που είχε κάνει («hanging onto resentment is letting someone you despise live rent-free in your head».), ωστόσο στην εποχή των social media η φράση απέκτησε θετική χροιά.Κι όπως αποδεικνύεται πλέον χρησιμοποιείται και για να υμνήσει ακόμη και τον έρωτα.