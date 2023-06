Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά στο Diamond League του Παρισιού

Με άλμα στα 8,13μ ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League του Παρισιού.



Δεύτερος με 8,11μ. ήταν ο Εχάμερ και με 8,09μ. στην 3η θέση ο Σρισανκάρ.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα άλμα στα 8,02μ. τον αγώνα του, ένα εκατοστό πάνω από τον Εχάμερ. Στο δεύτερο άλμα βελτιώθηκε στα 8,12μ., ενώ στο τρίτο πάτησε πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να μετρηθεί μόλις 7,85μ.

Ακυρο ήταν το τέταρτο άλμα του Γρεβενιώτη ολυμπιονίκη που είδε τον Σρισανκάρ να πλησιάζει με άλμα στα 8,09μ. και αμέσως μετά τον Εχάμερ να κάνει 8,11μ.



