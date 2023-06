Το ευρωπαϊκό μονοπάτι των πέντε ελληνικών ομάδων στα καλοκαιρινά προκριματικά

Κλείσιμο

Μετά και τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο σχετικά με το μονοπάτι που θα χρειαστεί να διαβούν οι ελληνικές ομάδες για να καταλήξουν σε ευρωπαϊκό όμιλο και να εξασφαλίσουν πως, τουλάχιστον, ως τον Δεκέμβρη θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.Οι εκπρόσωποι της χώρας μας φέτος θα είναι πέντε, κάτι που δεν θα ισχύσει την επόμενη σεζόν όταν και τα διαθέσιμα εισιτήρια θα είναι τέσσερα.καιξεκινούν από τα προκριματικά του, οσε εκείνα του, ενώκαιθα συμμετάσχουν στα προκριματικά τουAναλυτικά από ποιον γύρο θα ξεκινήσει η κάθε ομάδα αλλά και τα εμπόδια που θα βρει μπροστά τηςQΤόσο η Ένωση, όσο και το Τριφύλλι θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στους ομίλους του Champions League. Η ΑΕΚ για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2018/19, ενώ ο Παναθηναϊκός μετά τη σεζόν 2010/11. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι ότι για να τα καταφέρει εκείνη του Ματίας Αλμέιδα θα χρειαστεί να ξεπεράσει δύο εμπόδια, ενώ εκείνη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τρία.Οιθα ριχτούν στην μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου, με τις υποψήφιες αντιπάλους τους να είναι δύο. Συγκεκριμένα, θα τεθούν αντιμέτωποι είτε με την. Σε περίπτωση που καταφέρουν να προκριθούν στον τρίτο προκριματικό, εκεί θα τους περιμένει μία εκ των Ρέιντζερς, Μπράγκα, PSV και Μαρσέιγ. Εφόσον ο Παναθηναϊκός φτάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο, έχει εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους του Europa League. Οι τέσσερις ομάδες που θα φτάσουν στα play off του Champions League θα σχηματίσουν δύο ζευγάρια μέσα από τα οποία θα βρουν κάτοχο ισάριθμα εισιτήρια.Αν οι Πράσινοι αποκλειστούν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, θα συμμετάσχουν στον τρίτο του Europa League και αν δεν τα καταφέρουν ούτε εκεί, στα play off του Europa Conference League. Θα έχουν, δηλαδή, τρεις ευκαιρίες για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα Κύπελλα Ευρώπης κατ’ ελάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.Για τηνη εικόνα των πιθανών αντιπάλων δεν είναι τόσο σαφής αφού θα χρειαστεί να προηγηθεί ο πρώτος και ο δεύτερο προκριματικός γύρος. Το δεδομένο για την ώρα είναι πως η Ένωση θα μπει στην κληρωτίδα του γ’ προκριματικού ως αδύναμη και στο άλλο μπαλάκι θα βρίσκεται ένα ζευγάρι του β’ προκριματικού. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ πως ανάλογα με το ζευγάρι, υπάρχει πιθανότητα αυτό να «τραβήξει» την ΑΕΚ στους ισχυρούς ενόψει της διαδικασίας για τα play off. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ειδική βαθμολογία των ομάδων που θα απαρτίζουν το ζευγάρι. Για την ώρα είναι βέβαιο πως αυτό θα συμβεί αν οι κιτρινόμαυροι πέσουν πάνω στο ζευγάρι μίας εκ των. Και οι τρεις αυτές ομάδες θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από τον δεύτερο γύρο.Σε περίπτωση που η ΑΕΚ δεν καταφέρει να προκριθεί στα play off του Champions League θα αγωνιστεί σε εκείνα του Europa League, ενώ αν ούτε εκεί πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους θα βρεθεί αυτόματα σε εκείνους του Europa Conference League.Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην κλήρωση, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αφού θα τον φέρει απέναντί είτε στην(αυτήν που δεν θα σχηματίσει το ζευγάρι του Παναθηναϊκού, μιας και οι ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να έχουν ως υποψήφιο αντίπαλο τους πράσινους).Αν οι Πειραιώτες πάρουν το εισιτήριο για τα play off, εκεί οι υποψήφιες αντίπαλοι θα είναι έξι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Άγιαξ, τη Λασκ, την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, την Ζόρια Λούχανσκ, την Αμπερντίν και την Τσουκάριτσκι. Σημειώνεται πως αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει στα play off του Europa League, uα τοποθετηθεί στους ομίλους του Europa Conference League, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού στον γ' γύρο του Europa League θα συμμετάσχει στα play off της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης.Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια τη νέα σεζόν. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και θα χρειαστεί να ξεπεράσουν τρία εμπόδια για να φτάσουν ως τους ομίλους. Υπάρχει, όμως και μία σημαντική διαφορά στα δεδομένα για τις δύο ομάδες.Οι ασπρόμαυροι θα βρεθούν στο ποτ των ισχυρών σε όλες τις κληρώσεις, ενώ οι κίτρινοι θα είναι με βεβαιότητα στους ισχυρούς της κλήρωσης του δεύτερου προκριματικού, αλλά στους ανίσχυρους του τρίτου. Σε περίπτωση που καταφέρουν να φτάσουν στην κλήρωση των play off, η θέση τους θα εξαρτηθεί από τη βαθμολογία της ομάδας που θα βρουν απέναντί τους στον τρίτο προκριματικό, καθώς υπάρχει πιθανότητα αυτή να τους «τραβήξει» στους ισχυρούς.Στιςγια τον δεύτερο προκριματικό συμπεριλαμβάνονται οι εξής ομάδες: Βοϊβοντίνα, Λουκέρνη, Μποέμιανς, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάμαρμπι, Κάλμαρ, Πογκόν Σέτσιν, Ντέμπρετσεν, Γκαμπάλα, Τσέλιε, Ζαλγκίρις Κάουνας, Σέπσι, Σαμπάχ, Ορνταμπάσι, Ακτόμπε, Άουντα, Ντιφερντάνζ, Άαρχους, Βόρσκλα Πολτάβα, Πετροκούμπ Χιντσέστι, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Τορπέντο Ζοντίνο, Ζαλαέγκερσζεγκ και Κεκσκεμέτ.