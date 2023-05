Rome Open: Ο Μουρίνιο παρακολούθησε τον αγώνα του Τζόκοβιτς

Κλείσιμο

Never too Special to stop for a photo 📸#IBI23 pic.twitter.com/5LQzUiBnBl — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2023

Στις εγκαταστάσεις τουστο Foro Italico βρέθηκε σήμερα οΟ Πορτογάλος τεχνικός οδήγησε την Πέμπτη τη Ρόμα στη νίκη (1-0 τη Λεβερκούζεν) στον 1ο ημιτελικό του Europa League και την επόμενη πήγε να δει τένις και τονΟ Σέρβος (Νο1) έκανε πρεμιέρα στη Ρώμη κερδίζοντας με 7-6 (5), 6-2 τον Ετσεβέρι και συνεχίζει στον 3ο γύρο. Πριν από τον αγώνα ο Special One συναντήθηκε με τον Σέρβο τενίστα με τον οποίο έχουν συχνά πυκνά επικοινωνία και αγαπούν και οι δύο το ποδόσφαιρο.Εξάλλου ο Νόλε βρέθηκε την Τρίτη στο Σαν Σίρο για να δει τον ημιτελικό τουανάμεσα στη Μίλαν και την Ίντερ. Ο Μουρίνιο όταν ήταν στην Τσέλσι δεν έχανε αγώνα στο ATP Finals του Λονδίνου ενώ το 2019 είχε δει τον ημιτελικό του Wimbledon με πρωταγωνιστή τον Τζόκοβιτς.